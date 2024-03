Congo-Brazzaville: Inclusion financière - Les sociétés MCC et MMC liées par un protocole d'accord

Le directeur général des institutions financières nationales, Jean Pierre Nonault, a supervisé, le 28 mars, la signature d'un protocole d'accord entre les sociétés Mobile commerce Congo(MCC) et Mobile money Congo (MMC). Ce geste symbolise la mutualisation des services et certaines offres pour le bien des usagers.

La signature du protocole d'accord entre le directeur général de MMC(MTN Money), Jean Bosco Nkusi, et celui de MCC(Airtel Money), Lénine Mbiye, marque ainsi le lancement officiel de l'Association professionnelle des établissements de paiement (Apep).

Cette structure qui répond aux exigences de la tutelle vise, entre autres, à représenter les intérêts collectifs des établissements de paiement auprès des pouvoirs publics, informer les adhérents et le public, étudier les questions d'intérêt commun, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement, assurer la célérité des transactions financières et commerciales dans un environnement technique et juridique sécurisé et la modernisation des systèmes des paiements.

Selon le directeur général des institutions financières nationales, l'Apep permettra également d'élaborer les recommandations s'y rapportant en vue de favoriser la coopération entre les réseaux ainsi que l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun. Il sera aussi question de travailler sur l'amélioration du taux de bancarisation, la promotion de l'inclusion financière et le renforcement du cadre de surveillance de la globalisation financière.

« Cette association apporte de la cohérence dans la compréhension concernant les établissements de paiement. Plusieurs Congolais ne savent pas que Airtel Mobile n'est pas Airtel télécom, que Mobile money n'est pas MTN. Ces sociétés ne sont plus sous le ministère des Télécommunications mais sous l'égide du ministère des Finances puisque ces établissements de paiement sont autonomes. Ces sociétés peuvent créer d'autres services ou fusionner leurs services avec ceux des banques pour faciliter les transactions et permettre aux usagers de faire des économies tout en gagnant en temps. C'est vraiment la concrétisation de l'inclusion financière puisque c'est avantageux non seulement pour l'Etat mais aussi pour les clients et les sociétés », a expliqué Jean Pierre Nonault.

Notons que la Direction générale des institutions financières nationales assiste le ministre des Finances dans l'exercice de ses attributions dans le domaine des institutions financières nationales. Elle veille, entre autres, à la régulation du système financier national et à la sécurisation des dépôts des épargnants, à promouvoir la modernisation, la diversification et la sécurisation des moyens de paiement, à suivre les activités des institutions financières nationales, à participer à l'orientation et à la coordination des politiques relatives au système financier national ainsi qu'à promouvoir l'extension, la diversification et l'implantation nationale des établissements de crédit et assimilés.