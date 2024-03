Congo-Kinshasa: Walungu - 3 morts lors des échauffourées entre militaire et jeunes Wazalendo

Des échauffourées entre des militaires des FARDC et des jeunes patriotes Wazalendo ont fait trois morts et des blessés graves mercredi 27 mars au centre de Nyangezi, dans le territoire de Walungu (Sud-Kivu).

Le calme est revenu ce jeudi matin, après l'arrivée du renfort de l'armée à Nyangezi.

Des coups de feu ont été entendus pendant plusieurs heures du soir créant la panique et la psychose dans la communauté.

Des sources concordantes confirment que tout a commencé avec un militaire qui refusait de s'acquitter de la facture de la boisson consommée.

Il y a eu une incompréhension avec les tenanciers du débit des boissons.

Cette situation a alerté d'autres militaires et jeunes de Nyangezi, qui se font appelés "patriotes Wazalendo".

Du coup, la situation a dégénéré et les coups de feu ont retenti.

Le bilan fait état de trois morts ainsi que des blessés graves.

Un habitant de Nyangezi témoigne :

« Il y avait échange entre un militaire et les jeunes patriotes Wazalendo dans un débit des boissons. Et suite à la mésentente, le militaire a tiré sur un jeune garçon qui est mort. C'est ce qui a révolté les jeunes patriotes Wazalendo, qui ont réussi à ravir l'arme de ce militaire et ont commencé à tirer en l'air. Et d'autres militaires sont arrivés et c'est ce qui a créé la panique partout et il y a eu échange de tirs. On a enregistré trois morts sur le champ et des blessées ».

Toujours à Nyangezi, mardi dernier, un autre militaire avait tiré sur une femme qui lui refusait sa fille en mariage, parce qu'encore mineure, selon les sources de l'auditorat militaire de Bukavu.