Afrique: L'Angola et le Vietnam signent deux instruments juridiques

Luanda — L'Angola et le Vietnam ont signé ce jeudi, à Luanda, deux instruments juridiques en vue d'élargir la coopération dans différents domaines, en mettant l'accent sur l'enseignement supérieur.

Ces deux instruments juridiques ont été signés lors de la VIIe session de la Commission bilatérale Angola-Vietnam, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Bragança, et du ministre de l'Éducation du Vietnam, Ngunyen Kim Son.

Les parties ont reconnu l'importance de la tenue de la Commission bilatérale, car elle constitue un mécanisme approprié pour accroître les relations diplomatiques et la coopération dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'enseignement supérieur, entre autres.

C'est pourquoi la ministre Maria Bragança a réitéré le renforcement de la coopération économique et des échanges commerciaux, considérant les visites officielles comme une incitation pour promouvoir réciproquement les investissements.

Elle a indiqué que l'existence de plusieurs accords ou instruments juridiques est un signe très positif et une démonstration de la volonté de revitaliser et de renforcer la coopération bilatérale, mais que les parties doivent continuer à travailler pour atteindre leurs objectifs.

La ministre angolaise a affirmé que l'Angola entend renforcer autant que possible les relations avec le Vietnam, dans le but de mieux utiliser sa vaste expérience et son "savoir-faire" dans les questions liées à la diversification de l'économie, afin de réduire la dépendance à l'importation de matières premières.

Elle a rappelé que le marché angolais est très avantageux et offre des conditions pour le succès de tout investissement à moyen et long termes dans les secteurs agricole, industriel, touristique, minier, technologique, entre autres.

A son tour, le responsable vietnamien a souligné que la récente session du Comité intergouvernemental Vietnam-Angola avait servi à renforcer et à élargir continuellement la coopération globale entre les deux pays.

Cette rencontre, a-t-il dit, constitue un témoignage concret des efforts déployés par les deux parties pour promouvoir une coopération multiforme entre les deux Etats.

Il a rappelé que ces derniers temps, les deux parties déployaient des efforts pour mettre en oeuvre les engagements pris lors de la 6ème réunion du Comité intergouvernemental en 2013 et de la réunion technique bilatérale en 2022 et ont atteint des objectifs dans les accords liés à la police, à la justice et aux droits de l'homme, à la santé et l'agriculture.

Il a admis que les résultats de la coopération bilatérale sont encore modestes et ne sont pas proportionnels à la bonne amitié et au potentiel des deux pays.

Il a félicité les Angolais pour les réalisations politiques, économiques, culturelles et sociales obtenues ces derniers temps, notamment après la conquête de la paix définitive le 4 avril 2002.

Les Républiques d'Angola et la République Socialiste du Vietnam entretiennent une coopération dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, du commerce, de l'urbanisme et du logement, de la santé, de l'éducation et des sports.

En 1978, ils ont signé à Luanda l'Accord général de coopération qui régit les relations entre les deux pays.