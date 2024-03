Angola: Le ministère des Finances promeut une solide culture de compétitivité

Luanda — Réaliser un environnement compétitif plus juste, plus transparent et plus favorable, pour un plus grand investissement privé dans le pays, est la priorité de l'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC), assignée au ministère des Finances, a déclaré ce jeudi, l'administrateur de l'institution, Nelson Lembe.

Selon le responsable qui a ouvert le séminaire sur « Les opérations de concentration des entreprises », l'ARC a été créée dans le cadre du Plan de Développement 2018-2022 dans le but d'améliorer l'environnement des affaires.

"L'ARC a le devoir de garantir l'observation et le respect des règles et principes de la concurrence en Angola, agissant dans presque tous les secteurs, publics, privés, coopératifs et associatifs", a-t-il affirmé.

Il a précisé que l'institution assure et garantit trois aspects fondamentaux, prévus dans la loi nº 5/18 du 10 mai, notamment l'efficacité et l'équilibre du marché, l'allocation des ressources et la garantie de la protection et du bien-être des consommateurs.

Concernant le sujet, il a expliqué que la concentration concerne les fusions d'entreprises, une question traitée dans le régime de la concurrence.

Nelson Lembe a dit que si la fusion et l'acquisition d'entreprises violent la loi, l'ARC peut imposer des amendes allant de un à 10 pour cent du volume d'affaires.

"C'est le rôle de l'État de simplifier et d'atténuer tous les obstacles qui empêchent effectivement un investissement facile, ainsi que pour les entreprises d'améliorer toujours plus leurs performances", a ajouté l'administrateur, appelant les entreprises à enregistrer les fusions et les scissions auprès de l'ARC.

Le séminaire de formation sur « Opérations de concentration d'entreprises », réalisé par l'ARC, au profit des techniciens du secteur de la construction, avait pour objectif d'expliquer les actions de l'institution en matière de concentration d'entreprises, pour prévenir les monopoles susceptibles de nuire à une saine concurrence.

Outre le secteur de la construction, l'événement se déroule avec d'autres secteurs spécifiques de l'économie, comme celui du pétrole.