Angola: Le MINJUD souhaite créer une bourse nationale de formateurs en gestion et leadership des jeunes

Talatona (Luanda) — Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) a pour projet, pour cette année, la création d'une bourse nationale de formateurs en gestion et leadership des jeunes, dans le but de développer des associations dans les 18 provinces du pays.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, qui a fourni l'information, en marge de la 1ère édition du Cours de Formation pour Formateurs en Gestion et Leadership Associatif de Jeunes, a dit que le but de l'action est d'élargir les connaissances à d'autres leaders de jeunesse, leur fournissant les compétences nécessaires pour gérer des organisations et promouvoir le développement des associations dans le pays.

Selon le gouvernant, les jeunes constituant le segment le plus important de la population, il faut donc continuer à concevoir des politiques plus affirmées pour leur insertion dans la vie active.

A cet égard, a-t-il indiqué, l'Exécutif, à travers le MINJUD, continuera à créer des conditions objectives pour garantir la participation effective des jeunes aux processus de prise de décision, en leur assurant l'exercice de la pleine citoyenneté et en augmentant leur capacité d'intervention dans divers domaines de la vie en société.

Il a informé que pendant trois jours, les jeunes suivront des sessions de formation en Gestion et Leadership qui couvriront des sujets tels que les Fondamentaux du Leadership Associatif, la Gestion Organisationnelle, la Communication Efficace du Leader Associatif, la Collecte de Fonds et la Gestion Financière et le Développement Personnel du Leader Associatif.

%

Il a ajouté qu'il continuera à investir dans un solide processus de formation des jeunes dirigeants associatifs, à améliorer la gouvernance et la gestion des associations de jeunesse et à renforcer le rôle des associations de jeunesse dans la promotion du développement social de la jeunesse dans son ensemble.

À son tour, le président du Conseil national de la jeunesse (CNJ), Isaías Kalunga, a estimé qu'après la formation, les jeunes seront capables de diriger avec une vision stratégique, en définissant des objectifs clairs et en traçant la voie vers le succès des associations de jeunesse.

Au moins 150 jeunes des 18 provinces du pays participent à la 1ère édition du Cours de Formation de Formateurs en Gestion Associative et Leadership des Jeunes, qui se déroule jusqu'au 30 de ce mois.