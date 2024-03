Burkina Faso: Chirurgie cardiaque - Le CHU de Tengandogo reçoit un appareil de circulation extracorporelle

Le président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a remis un appareil de circulation extracorporelle au bloc chirurgical cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Tengandogo, dans l'après-midi du jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou.

Les patients atteints de maladies du coeur au Burkina étaient obligés de faire des déplacements à l'extérieur du pays pour se faire opérer le cœur et acquérir des soins sanitaires. C'était un coup dur pour les patients et pour le gouvernement en termes de budget et de soins. C'est pour donc pallier ce mal que le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a remis un appareil de circulation extracorporelle au bloc chirurgical cardio-vasculaire du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T), dans l'après-midi du jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou.

Le président de l'Assemblée législative de Transition a déclaré qu'il est venu avec une délégation parlementaire pour offrir une machine sanitaire qui soulage les opérations à cœur ouvert du personnel soignant du CHU-T. Il a révélé que l'idée d'aide sanitaire vient de son prédécesseur, ancien président du Parlement, Aboubacar Toguyeni, qui était passé rendre visite aux malades et avait pris l'engagement d'aider l'établissement à remplacer leur vieille machine. Ousmane Bougouma a laissé entendre que c'est dans cette perspective qu'il a voulu honorer sa promesse en achetant cette machine pour le CHU-T.

A l'entendre, dans la sous-région, c'est seulement le Sénégal et le Burkina qui possèdent cette machine où, il est possible de faire des opérations. « La machine remplace le cœur pendant l'intervention et permet à la personne d'être en vie », a-t-il expliqué. Il a exprimé sa fierté des bienfaits de la machine qui a permis la prise en charge et l'opération à coeur ouvert de 40 patients. Le président Bougouma s'est réjoui de savoir que c'est la première fois en Afrique de l'Ouest qu'une telle opération complexe a pu se réaliser. Il a félicité l'équipe technique et sanitaire pour le travail qu'elle abat au quotidien, car cela participe à améliorer le plateau technique.

Le coût minimal d'une opération à cœur ouvert est de 3 millions F CFA

Pour lui, cette machine va permettre d'éviter certaines évacuations sanitaires, ce qui permet à l'Etat de faire des économies. Il a félicité l'ensemble du personnel soignant et le ministère de la Santé. Par ailleurs, M. Bougouma a encouragé d'autres donateurs à emboiter le même pas en offrant du matériel nécessaire, car l'appareil seulement ne suffit pas pour sauver des vies. Le chirurgien cardio-vasculaire du CHU-T, Dr Adama Sawadogo, a fait savoir que le coût minimal d'une opération à cœur ouvert est de 3 millions F CFA au CHU-T.

Pour lui, qui parle de chirurgie cardiaque parle de circulation extracorporelle. Il a expliqué que depuis des années, les chirurgiens n'arrivaient pas à opérer le coeur parce que le défi principal que cela posait, c'était comment arrêter le coeur sans que le patient ne meurt .C'est ainsi que depuis les années 1950, les premières machines ont vu le jour pour faciliter l'opération des coeurs. Il a signifié que l'appareil qui a été remis par l'Assemblée législative de Transition est une machine de dernière génération qui va leur permettre d'aller au-delà des opérations de routine qu'ils effectuent. Dr Sawadogo a noté qu'ils ont commencé à utiliser la machine depuis fin octobre 2023 et à ce jour, 40 opérations à coeur ouvert ont été réalisées. Pour lui, c'est un soulagement d'avoir sauvé 40 vies et cela va permettre au pays d'économiser dans les évacuations à l'extérieur.