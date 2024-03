Burkina Faso: Gestion du parc Bangr-weoogo - Le Premier ministre invite les acteurs à plus d'ardeur

Le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a visité le parc urbain Bangr-weoogo dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée mondiale des forêts, le jeudi 28 mars 2024, à Ouagadougou. Cette sortie-terrain a permis de toucher du doigt les réalités du « poumon vert » de la ville.

Mettre en valeur les forêts et pointer la nécessité qu'elles soient convenablement intégrées dans les stratégies de changement climatique, tel est l'objectif de la Journée mondiale des forêts. A l'occasion de la commémoration de cette journée au Burkina Faso,

le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, s'est rendu au parc urbain Bangr-weoogo, le jeudi 28 mars 2024, à Ouagadougou. Du parc zoologique en passant par la mare sacrée et les locaux de l'administration, le chef de l'exécutif s'est dit inquiet quant à l'entretien et l'aménagement du parc. Il a exhorté les autorités en charge du parc à trouver des moyens humains pour sa gestion. En effet, a-t-il dit, le parc est nécessaire, non seulement pour la ville de Ouagadougou voire le monde entier.

« Chaque forêt a son rôle à jouer dans l'harmonie du monde. Je souhaite que le parc soit bien aménagé. Cela peut être un lieu touristique, de récréation ou d'attraction », a-t-il lancé. Par ailleurs, il a invité les autorités en charge de l'environnement à se mettre en oeuvre pour faire de ce parc, un joyau national. La présence du Premier ministre sur le site est salutaire, selon le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro. « Si le parc existe depuis des années, certainement, des gens y travaillent. Le Premier ministre est venu les féliciter et inviter à plus d'ardeur. Il a appelé à réfléchir pour transformer ce parc en un joyau écologique, environnemental, social et économique pour le bonheur du pays », a-t-il indiqué. Conscient que le parc Bangr-weoogo est un site Ramsar, le ministre a reconnu son rôle sur le marché du carbone.

Restaurer la fonction écologique

A ce titre, il va falloir disposer de ressources financières pour faire en sorte que cette forêt réponde aux normes urbaines et écologiques. En outre, la Journée mondiale des forêts, célébrée au Burkina Faso, sur le thème : «Modernisation de la surveillance des forêts pour la reconquête du territoire et une gestion durable de la biodiversité », a soutenu le ministre, vise à lancer un appel aux propositions innovantes pour le parc Bangr-weoogo dans le but de restaurer sa fonction écologique surtout dans un contexte de modernisation à travers les drones, les satellites... Pour le ministre Baro, la célébration de cette journée poursuit deux objectifs principaux. La première est d'alerter l'opinion internationale, nationale et locale sur la menace et le péril des écosystèmes forestiers pour que la question de la dégradation soit connue. Le second est de travailler à montrer l'importance des forêts, les écosystèmes forestiers dans le système social, économique et le développement en général.