Ile Maurice: Le suspect avoue avoir volé la voiture de la victime et ses clés de contact

Razeeyah Beebee Saib Nuther, une Principal School Inspector à la retraite âgée de 71 ans, a été tuée à la suite d'un vol qui a mal tourné à son domicile à Boundary, Rose-Hill. L'autopsie a attribué sa mort à une ligature strangulation. Celle qui a eu une riche carrière dans le domaine de l'éducation était connue pour avoir été dévouée dans son travail, et pour avoir été une personne généreuse et très sportive, selon les messages de sympathie sur la page Facebook de Charles Cartier, Chief Executive Officer d'Air Mauritius. Celui-ci explique avoir eu l'honneur de coacher la victime à la course à pied et au trail, et fait ressortir qu'elle avait une détermination et une énergie de fer.

Après la découverte de la victime dans une mare de sang, plusieurs unités de la police, telles que la Major Crime Investigation Team (MCIT) sous la supervision du SP Heman Das Ghoora, et la Crime Investigation Division (CID) de la Western Division, ont été sollicitées et ont arrêté Jansen Kervin Somadoo, âgé de 24 ans. Il a été arrêté et a avoué sa culpabilité. Il a comparu hier sous une charge provisoire de meurtre en cour de Rose-Hill. Comme la CID de la Western Division a objecté à sa remise en liberté, il est retourné en cellule policière.

Sous la supervision de l'inspecteur Bhowany et de la MCIT, ce jeune homme sans profession ni domicile fixe a été arrêté et a déclaré avoir agressé la retraitée, qui est décédée par la suite. Au cours de l'enquête, il a remis à la police les clés d'une voiture immatriculée 1461 FB 17, une Toyota Yaris de couleur blanche, après avoir volé le véhicule et les clés. Il a en outre raconté avoir accédé à la maison à trois reprises et avoir également fait main basse sur une télévision. La Toyota a été récupérée sur la Blue Lane, à Rose-Hill, et a été remorquée au poste de police de Stanley, où elle est conservée comme pièce à conviction. Le suspect est détenu au centre de détention de Vacoas.

C'est suite à une requête au poste de police de Stanley concernant la disparition de la septuagénaire que la police s'est rendue sur place aux alentours de 17 heures le 27 mars. Les policiers ont alors constaté que les fenêtres coulissantes de la maison étaient ouvertes. À travers celles-ci, ils ont remarqué que l'intérieur de la maison semblait en désordre et qu'une mauvaise odeur en émanait. Ils ont appelé à haute voix mais n'ont reçu aucune réponse. Soupçonnant un problème, ils ont ouvert la porte coulissante avant de la maison qui n'était pas fermée à clé. Ils sont entrés et ont trouvé une femme allongée sur le dos. Les agents ont quitté la maison et le lieu a été bouclé.

Les officiers suivants ont participé à l'affaire : le SP Gukhool, le SP Gerard SP, l'ASP Djapermal, l'ASP Luttoo, le chef inspecteur Apassamy, l'inspecteur Bhowany, le personnel du Field Intelligence Office, celui du Scene of Crime Office, des dessinateurs et le Dr Gungadin, médecin légiste. Le corps de la défunte a été transporté à la morgue de l'hôpital Candos pour l'autopsie.

Le suspect Jansen Kervin Somadoo, 24 ans, a comparu en cour hier.