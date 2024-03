Ile Maurice: «Serenity Gate» - Pravind Jugnauth veut avoir recours à la médiation après quatre ans

Pravind Jugnauth et son épouse, Kobita, qui réclament Rs 500 millions de dommages pour diffamation à l'avocat Akil Bissessur et à Balkrishna Ved Prakash Kaunhye, directeur de Top FM, dans le cadre de l'affaire Serenity Gate, ont exprimé leur souhait de recourir à la médiation après quatre ans. Toutefois, Me Akil Bissessur reste opposé à cette voie et préfère les confronter en cour. Il a déjà donné des instructions à son avocat, Me Sanjeev Teeluckdarry, pour informer la cour qu'ils ne souhaitent pas de compromis dans cette affaire et préfèrent aller de l'avant pour un procès complet.

La cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, conformément à la Règle 2(1) des Règles de médiation de la Cour suprême de 2010, a envoyé le dossier à un juge de la Cour suprême pour médiation. Dans cette affaire, il est crucial de noter que la date pour examiner le fond avait déjà été fixée mais a été reportée à deux reprises à la demande des plaignants. Me Akil Bissessur maintient que son dépôt de plainte auprès de l'Independent Commission Against Corruption pour ouvrir une enquête visant à éclairer cette affaire ne constitue en aucun cas de la diffamation. Déterminé à prouver ses dires, il n'a pas l'intention de procéder avec la médiation.

Cette affaire avait été portée à l'Assemblée nationale, et le Premier ministre avait refusé de répondre aux questions sous prétexte que l'affaire était devant la justice et était sub judice. Me Bissessur estime qu'un procès ouvert et complet permettra, au contraire, aux principaux concernés d'éclaircir les zones d'ombre de cette affaire et de répondre aux questions qui sont restées sans réponse jusqu'à présent. La date de l'audience a été fixée au 17 juillet 2024, à 9 h 45, à la Cour suprême (Division de Médiation). Les parties doivent soumettre des mémoires de position avant le 8 juillet 2024.