Ile Maurice: L'affaire ira en cour le 15 juillet

Le couple Sherry et Varsha Singh a comparu en cour de Port-Louis hier devant le magistrat Prashant Bissoon. Il devait y avoir le ruling après la saisie de 20 tonnes de cuivre en lingot et la charge de «conspiracy for money laundering» sur l'ex-Chief Executive Officer de Mauritius Telecom. Cependant, le couple, accompagné de ses avocats, Mes Urmila Boolell et Satyajit Boolell, Senior Counsel, conteste le ruling du magistrat Prashant Bissoon et a fait une requête à la Cour suprême. Il sera question de changer de magistrat ou de rayer l'affaire. La comparution devant la Cour suprême a été fixée pour les 15 et 16 juillet à la cour de district de Port-Louis.

Le couple Singh a été interrogé sur sa propriété, Au Bout du Monde, à Ébène, évaluée à Rs 244 millions, le 27 mars, dans les locaux de la Special Striking Team (SST). Lors de sa sortie du tribunal, Sherry Singh s'est exprimé : «Nous avons fait une requête, à travers nos avocats, à la Cour suprême, parce que le magistrat a outrepassé ses droits. Nous avons demandé que l'affaire soit rayée ou de changer de magistrat pour une audition juste et équitable.» Il a ajouté qu'il a été convoqué à la SST, le 27 mars, dans l'affaire cuivre, mais que c'est sur sa maison qu'il a été interrogé. «Dans l'après-midi, certaines presses sont venues avec des chiffres énormes sur l'évaluation de la maison. Nous voyons que lakwizinn travaille dur avant chacune de mes comparutions en cour.»

Sherry Singh a surenchéri : «Je résume l'affaire de cuivre par une perquisition chez moi l'an dernier avec le vol de cuivre à mon domicile, mais on n'a rien trouvé. Ils ont interrogé tous ceux qui vendent du cuivre à travers l'île, mais ils n'ont rien trouvé d'incriminant contre moi. Cela est devenu un casse-tête pour lakwizinn. Épisode 2 : s'il n'y a pas eu de vol de cuivre et qu'on pense que j'ai vendu du cuivre à un taux plus bas, donc, c'était un manque à gagner pour la compagnie et ils assument que j'ai reçu des commissions dessus. Ils ont fouillé tous nos comptes et, encore une fois, ils n'ont rien trouvé. Épisode 3 : en 2022, la MRA a demandé des détails sur l'acquisition de mon terrain et la construction de la maison. J'ai reçu une lettre pour démontrer que tout était en bonne et due forme. En septembre 2023, ils font un search chez moi avec les officiers de la MRA malgré nos protestations. Ils ont détaillé tout ce qu'ils ont trouvé chez moi. Ils ont écrit à tous les fournisseurs pour la construction de ma maison pour demander comment j'ai les ai payés. Alors, un nouvel épisode a commencé ce mercredi. D'ailleurs, je vais aussi contester le search de la MRA.»