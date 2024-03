Ile Maurice: Élection du nouveau conseil de l'ordre des avoués

L'assemblée générale annuelle de la Mauritius Law Society se tiendra aujourd'hui au siège du Bar Council. L'occasion sera marquée par l'élection d'un nouveau conseil. Me Dya Ghose-Radhakeesoon, l'actuelle présidente, ne sollicite pas un deuxième mandat. Avec seulement sept candidats en lice, il n'y aura pas d'élection formelle, les membres du conseil étant élus de facto. Me Narendra Appa Jala, qui figure parmi les sept candidats et qui est the most senior, pourrait être nommé nouveau président.

Les sept candidats sont Mes Selvaraajen Murday, Narendra Appa Jala (Senior Attorney), Navin Rama, Thevarajen Ponambalum, Jaykur Gujadhur (Senior Attorney), Yash Balgobin, et Christophe Ohsan-Bellepeau. Il est notable de souligner l'absence de candidates féminines pour cette nouvelle élection alors que la majorité des avoués sont désormais des femmes. À la suite de cette élection automatique, les sept candidats seront donc membres du conseil. Toutefois, il convient de noter qu'il n'y a pas de président désigné à la tête de la Mauritius Law Society. Une fois élus, les membres du conseil choisiront parmi eux le président et les autres titulaires de charges. Me Narendra Appa Jala SA, en tant que membre le plus ancien, pourrait être élu président, à moins qu'il ne décline cette responsabilité. Son expérience et sa connaissance approfondie des affaires juridiques en font un candidat potentiellement bien placé pour occuper ce poste.

L'élection de ce nouveau conseil revêt une importance particulière dans un contexte où la profession juridique évolue, notamment en termes de diversité et de représentativité. Les décisions prises par ce conseil auront un impact direct sur la direction et les orientations de la Mauritius Law Society dans les mois à venir. Cet événement souligne également la nécessité de promouvoir la participation équilibrée des avoués dans les instances de gouvernance. L'assemblée générale d'aujourd'hui s'annonce donc comme un moment clé pour la Mauritius Law Society, marquant le début d'un nouveau chapitre sous la direction d'un conseil renouvelé.