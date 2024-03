Congo-Brazzaville: Première édition du dialogue politique dans le cadre du Partenariat forêt UE-Congo

communiqué de presse

Brazzaville - République du Congo — La réunion inaugurale du groupe de travail politique du Partenariat forêt UE-Congo a été conduite par la Ministre de l'Économie forestière, Madame Rosalie Matondo, en tant que point focal du Gouvernement de la République du Congo pour ce partenariat et l'Ambassadeur de l'Union européenne (UE), S.E. Monsieur Giacomo Durazzo, aux côtés de l'Ambassadrice de France, S.E. Madame Claire Bodonyi, l'Ambassadeur d'Italie, S.E. Enrico Nunziata, le Chargé d'affaires a.i. d'Allemagne, Monsieur Arvedt Achilles et le Chargé d'affaires en pied de Belgique, Monsieur Jean-Paul Charlier. Elle s'est tenue dans les locaux du Ministère de l'Économie forestière à Brazzaville le jeudi 21 mars 2024.

Cette première réunion fait suite à la validation de sa feuille de route, objet d'une cérémonie de signature en octobre 2023, en marge du Sommet des trois bassins. La tenue de ce dialogue politique constitue à ce titre, un nouveau jalon dans la mise en oeuvre du Partenariat forêt UE-Congo.

Dans leurs discours d'ouverture, la Ministère de l'Économie Forestière et l'Ambassadeur de l'UE, ont rappelé que le Partenariat forêt UE-Congo est un processus politique ambitieux, qui vise à renforcer le rôle des forêts dans le développement durable du Congo, notamment à travers la création d'emplois décents liés au secteur. L'objectif est de stimuler un développement inclusif et durable, notamment en faveur des jeunes, des femmes et des couches vulnérables de la population. Rosalie Matondo et Giacomo Durazzo ont par ailleurs souligné que ce partenariat vise également à contribuer à la réalisation de leurs engagements communs en matière de protection, de restauration et d'utilisation durable des forêts et à répondre aux défis liés au changement climatique.

Mirna Kintombo

Les échanges se sont ensuite concentrés sur des sujets politique et stratégique d'intérêt commun pour le partenariat forêt . Les points saillants de l'échange ont notamment porté sur :

la réforme du cadre réglementaire pour le secteur forestier. A ce sujet, la Ministre a réaffirmé son engagement à assurer la participation des parties prenantes dans les processus d'application du code forestier de 2020. L'Equipe Europe a indiqué de son côté sa disposition à poursuivre ses efforts d'accompagnement du Congo à cet égard. Toutefois, compte tenu de la nouveauté de certaines mesures, l'UE a recommandé une mise en oeuvre graduelle de ces processus et a encouragé tous les acteurs à maintenir un dialogue ouvert, notamment en ce qui concerne l'introduction du principe de partage de la production dans le secteur forestier.

le potentiel de création d'emplois et de développement économique que représente une économie forestière durable et la transformation du bois au niveau national. La Ministre a donné des orientations aux partenaires sur la manière dont ils pouvaient contribuer à renforcer les capacités nationales de transformation du bois, par exemple en matière de formation professionnelle et de promotion des investissements par le secteur privé. Les membres de l'Équipe Europe ont pour leur part réaffirmé leur volonté de continuer à soutenir le Congo dans cette direction.

l'initiative de la « Décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement » et les priorités nationales y afférentes. Dans le contexte de préparation d'une prochaine conférence internationale relative à cette initiative à Brazzaville, ce point a pris une résonance particulière. La Ministre a souligné les efforts entrepris à cet égard afin de renforcer la coordination interministérielle sur l'utilisation des terres. Les membres de l'Équipe Europe ont confirmé leur participation à la conférence et plusieurs d'entre eux ont réaffirmé leur disposition à accompagner la préparation de cet événement de portée mondiale.

Mirna Kintombo

les défis liés à des superpositions de permis d'utilisation des terres au niveau des concessions forestières et des aires protégées . Sur ce point, l'importance de l'appui institutionnel qui est fourni dans le cadre de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (CAFI - à laquelle les membres de l'Équipe Europe à Brazzaville contribuent) a été souligné. Cette initiative vise en effet à accompagner les autorités congolaises dans le but d'éviter ce type de superpositions, notamment grâce à une meilleure coordination interministérielle. Les parties ont convenu de poursuivre les échanges sur les mesures à prendre par le gouvernement afin de répondre aux situations de superpositions déjà existantes.

Les questions relatives à la gestion durable de la biodiversité et au développement communautaire dans et autour des aires protégées, créées sur des approches qui promeuvent et respectent pleinement les droits des populations locales et autochtones. Le partenariat de longue date entre l'UE et le Congo pour accompagner ses efforts en faveur d'une gestion durable de la biodiversité a été souligné et des actions prioritaires dans ce domaine ont été discutées. Les parties ont ensemble souligné l'exigence de promouvoir un développement durable et inclusif atour des aires protégées, en faveur notamment des couches les plus vulnérables.

Les orientations et instructions résultant du dialogue politique vont à présent guider les travaux du groupe de travail technique du Partenariat forêt UE-Congo. Ce dernier est en charge de la mise en oeuvre opérationnelle de sa feuille de route en impliquant pleinement l'ensemble des parties prenantes.

La Ministre Rosalie Matondo et les membres de l'Equipe Europe à Brazzaville ont profité de cette occasion pour les remercier. Les contributions importantes fournies par les représentants des organisations de la société civile, du secteur privé et de la recherche et celles des parties prenantes, ont en effet grandement concouru à préparation de ce dialogue, à la richesse des échanges et à sa réussite.

Mirna Kintombo

A propos du Partenariat pour les forêts UE-Congo

Le protocole d'accord établissant le Partenariat forêt entre l'Union européenne et la République du Congo a été préparé entre la Primature de la République du Congo et la Délégation de l'Union européenne au Congo. Il a été signé le 8 novembre 2022 en marge de la COP 27 sur le climat à Charm el-Cheikh par S.E. Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne (avec le mandat des 27 états membres de l'Union européenne) et S.E. Monsieur Jean-Claude Gakosso, Ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étrange au nom du Président de la République du Congo.

En marge du Sommet des trois bassins en octobre 2023, le Commissaire européen à l'Environnement, aux Océans et à la Pêche, Monsieur Virginijus Sinkevičius et la Ministre de l'Economie forestière, Madame Rosalie Matondo, ont validé la feuille de route du Partenariat forêt UE-Congo, dans le cadre d'une cérémonie de signature en présence du Premier Ministre de la République du Congo, S.E. Monsieur Anatole Collinet Makosso. La feuille de route définit des axes de travail, des jalons et des actions clés pour chacun des piliers du partenariat: (i) Gouvernance ; (ii) Economie forestière durable ; (iii) Lutte contre la déforestation et la dégradation forestière ; (iv) Préservation de la biodiversité ; (v) Recherche. La Ministre de l'Economie Forestière, Madame Rosalie Matondo, a été désignée comme point focal du Gouvernement de la République du Congo pour le Partenariat forêt UE-Congo, en assurant également la coordination de l'implication des autres ministères sectoriels concernés.