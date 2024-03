Djibouti: Lancement du projet ONG SOS Villages d'Enfants

communiqué de presse

Djibouti — Ce mercredi 06 mars 2024, une cérémonie de lancement du projet de soutien à la société civile djiboutienne a été organisée au Premier Best Western Hôtel.

Ce projet, qui s'étendra sur 30 mois de 2024 à 2026, sera mis en oeuvre par le Consortium SOS Villages d'Enfants et Souna Al Haya, avec le financement de l'Union européenne.

Le projet vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile, des élus locaux et d'autres leaders communautaires afin d'accroître leur participation et leur engagement en faveur de la bonne gouvernance et du développement au niveau national. Il comprendra également des formations et des sensibilisations pour les personnes intervenant dans des milieux avec des personnes à besoins spéciaux, en vue d'une meilleure prise en charge et inclusion de ces personnes vulnérables.

Cette cérémonie avait pour objectif de marquer le début des activités du projet, d'informer les parties prenantes et le grand public du démarrage du projet, et de leur permettre de comprendre les enjeux et la démarche du projet. Elle visait également à créer des liens de communication et de participation entre les parties prenantes afin d'assurer les synergies nécessaires au projet et un ancrage communautaire pour avoir un impact durable.

La cérémonie a été présidée par S.E. l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD, Mme Sylvie TABESSE, ainsi que par le Directeur National de SOS Village d'Enfants Djibouti, M. Omar Dileita. Elle a également vu la participation des représentants des communes, des conseils régionaux, des différents ministères sectoriels, des ONG et des associations intervenant dans le domaine du soutien à la société civile.

L'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD a rappelé que la vision de l'UE en matière de soutien à la société civile s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision « Djibouti 2035 » de Son Excellence, M. Ismael Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et de son plan national de développement, qui souligne qu'une société civile responsable est un acteur important du développement. Elle a également souligné que le projet vise à accroître l'engagement actif pour promouvoir les droits humains et l'inclusion des personnes vulnérables.

Dans son discours lors de la cérémonie, le Directeur National de SOS Villages d'Enfants a rappelé que la bonne gouvernance et le développement social sont des éléments essentiels pour le progrès de notre nation. Il a affirmé que le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans ce sens aidera à mieux répondre aux besoins de notre communauté et contribuera de manière significative à la construction d'un avenir meilleur pour la population djiboutienne.

Le Directeur National a assuré que le consortium SOS Villages d'Enfants et Souna Al Haya ne manqueront pas d'exploiter toutes leurs compétences et expertises respectives dans la mise en oeuvre de ce projet, qui revêt une importance capitale pour le développement local et national.

Le consortium tient à remercier l'appui de l'Union européenne et leur bonne collaboration."