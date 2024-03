Maroc: M'diq-Fnideq - Le CPDH approuve 24 projets pour un montant de plus de 15 MDH

M'diq — Le Comité provincial de développement Humain (CPDH) de la préfecture de M'diq-Fnideq a approuvé, jeudi, quelque 24 projets au titre de l'année 2024, pour un montant de plus de 15 millions de dirhams (MDH).

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassine Jari, le CPDH a approuvé un projet dans le cadre du programme de "Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base" pour un investissement de 1 MDH, 13 projets dans le cadre du programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité" (6,15 MDH), 5 projets dans le sillage du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" (7,46 MDH), et 5 projets dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" (955.000 dirhams).

S'exprimant à cette occasion, M. Jari a mis en avant les résultats positifs réalisés par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) durant la période 2019-2023, notant, à cet titre, qu'un total de 410 projets ont été financés pour un un montant global de plus de 186 MDH, dont une contribution de 92,2 MDH de l'INDH, soit un taux de réalisation de 94%, avec un taux d'engagement de 100% et un taux de performance de 91%.

Le gouverneur a relevé que ces projets ont porté notamment sur les actions visant à promouvoir le capital humain, à soutenir les activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour les jeunes, et à créer des unités d'enseignement préscolaire, en plus des activités s'assignant pour objectifs d'améliorer la santé maternelle et infantile et de soutenir la scolarisation des enfants et des jeunes.

Dans la même lignée, M. Jari a mis en avant les retombées positives de ces projets sur les catégories ciblées, notamment les enfants, les femmes, les personnes en situation de précarité et les jeunes à la recherche d'opportunités d'emploi, ce qui constitue un levier pour le développement du capital humain.

Il a, par ailleurs, appelé les membres du CPDH à redoubler d'efforts, à coopérer et à coordonner leurs actions afin de préserver les acquis des années précédentes et de les renforcer, à travers la mise en oeuvre de manière optimale du plan d'action de l'INDH au titre de l'année 2024, de manière à répondre aux aspirations des catégories cibles.

De son côté, le chef de la division de l'action sociale (DAS), Younes Benhadi, a relevé que cette réunion a été également l'occasion de présenter l'état d'avancement de la mise en oeuvre des programmes de l'INDH pour la période 2019-2024, et de s'arrêter sur les recommandations formulées par la Commission de suivi et d'évaluation, en plus de l'approbation de l'annulation de certains accords de partenariat.