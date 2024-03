Afrique: Ligue des champions / Quart de finale (aller) / EST-ASEC Mimosas (Demain à 22h00) - Cardoso cache son jeu !

Entouré de son staff et de ses joueurs, Miguel Cardoso prépare le quart de finale aller face à l'ASEC Mimosas dans la discrétion la plus totale. Seul le président du club et quelques officiels ont le privilège d'assister de près aux entraînements.

Miguel Cardoso tient à cacher son jeu et n'hésite pas à imposer le huis clos aux entraînements tout au long de la semaine d'un match décisif. C'est le cas du quart de finale aller de la C1 africaine qui se disputera demain soir contre l'ASEC Mimosas. Le technicien portugais connaît mieux que quiconque l'impact de la double confrontation contre l'ASEC Mimosas. Par ailleurs, en atteignant ce stade avancé de la compétition, les choses sérieuses commencent réellement pour lui. Car il a beau gagner contre l'ESS en Ligue des champions et en championnat, remporter le derby, rien ne vaut d'aller le plus loin possible dans cette édition de la Champions League et même de l'emporter.

Et à vrai dire, le travail de Miguel Cardoso va être apprécié en C1 africaine. Le technicien portugais a, en effet, hérité d'une situation confortable de Tarek Thabet en phase de groupes et n'a eu qu'à compléter le travail.

Fidèle à ses principes

Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, le technicien portugais est resté fidèle à ses principes et il a abordé ses matches avec la même approche tactique : un jeu porté vers l'offensive, un bloc mobile et une reconversion rapide assurée grâce à des lignes rapprochées. Ce qui change, par contre, d'un match à l'autre, ce sont les petits changements qu'il lui arrive d'effectuer dans son onze de départ. Des changements effectués par obligation, soit à cause du quota restreint des joueurs étrangers en championnat, soit à cause de blessures ou de sanctions.

Ce qui change aussi, c'est sa manière de gérer les matchs en prenant compte du jeu de l'adversaire et des péripéties des rencontres. Sur le papier, on a affaire avec Miguel Cardoso à pratiquement le même onze de départ et des changements similaires en cours de jeu. Sur le terrain, il parvient à imposer son rythme, à varier son jeu et, surtout, à faire retrouver à l'Espérance l'une des armes qui ont fait sa force pendant des années : les balles arrêtées.

Bouchniba favori !

S'il y a un changement que pourrait effectuer le coach «sang et or» dans son onze de départ, il concernerait le poste d'arrière droit. Raed Bouchniba a, pour rappel, raté le dernier match amical contre l'AS Ariana pour cause de blessure. Le joueur a repris les entraînements. Il part favori pour une place de titulaire s'il affiche 100% de ses moyens. En tout cas, il jouit de la confiance de son entraîneur qui croit en lui. Il serait remplacé par Mohamed Ben Ali si probablement, il ne sent pas prêt, même si c'est une hypothèse faible.

Le club soupçonne l'introduction d'intrus

La direction de l'Espérance de Tunis a publié un communiqué soupçonnant l'introduction d'intrus parmi ses supporters, demain soir. La direction s'est basée sur des infos qui lui sont parvenus selon lesquelles des intrus préparent un scénario pour semer la gabegie afin que le club soit sanctionné par la CAF. L'Espérance s'est adressée aux différentes parties concernées pour les en informer.