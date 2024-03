Tunisie: Le CAB se prépare à la reprise - Dans la bonne humeur !

Malgré une pause qui ne fait que durer, les Cabistes sont en train de la mettre à profit...

La reprise du championnat se fait attendre, c'est le moins que l'on puisse dire ! En play-off comme en play-out, le suspense est encore total concernant respectivement les places qualificatives pour la CAF et les clubs reléguables... Le public sportif aime bien les sensations fortes notamment quand il est directement concerné. Il faut reconnaître que rien ne vaut la compétition officielle. Au CAB, avec les bons résultats obtenus jusqu'ici, l'engouement gagne petit à petit le Stade 15-Octobre.

En effet, les supporters «jaune et noir» répondent présents le jour du match ou à l'entraînement, l'enthousiasme est le même ! C'est dans ces conditions favorables au dépassement de soi que les camarades du buteur Ben Zitoun préparent le retour à la compétition officielle et particulièrement le déplacement à Tataouine pour y affronter l'UST à l'occasion de la 7e et dernière journée de la phase aller. Un challenge intéressant pour évaluer un éventuel progrès des Cabistes hors de leurs bases. On sait que le staff technique s'efforce à inculquer les qualités et les «ficelles» aux joueurs à ne pas rentrer bredouilles de leurs différents déplacements. En attendant, on s'entraîne, on multiplie les matches amicaux pour augmenter le temps de jeu de chacun, on fait tourner l'effectif...

Bref tout ce qu'il faut pour faire du CAB une équipe bien aguerrie dans tous les sens du terme et prête aux échéances rigoureuses.

Amir Jaziri quitte «le navire»...

Le vice-président du CAB, Amir Jaziri, qui a démissionné de ses fonctions depuis le 16 février dernier est remplacé finalement par un autre ex-vice-président dans le comité directeur provisoire de Sami Belkahia. Il s'agit de Mohammed Chérif, un responsable apprécié de tout le monde pour son dévouement au club nordiste. Quant à Amir Jaziri, il dit être venu pour une mission bien déterminée: «Je repars avec le sentiment du devoir accompli. Maintenant que le CAB va de mieux en mieux, je le quitte avec l'esprit tranquille pour me consacrer à ma vie professionnelle», résume-t-il son départ.