Tunisie: Le Chef de l'Etat reçoit le PDG de Snipe-La Presse et le délégué de Dar Assabah - «La presse libre qui exprime la libre pensée nationale est un rempart contre les plumes mercenaires»

Lors de son entretien, hier, au Palais de Carthage, avec le PDG de Snipe-La Presse, Chokri Ben Nessir, et l'administrateur délégué de Dar Assabah, Hechmi Blouza, le Président de la République, Kaïs Saïed, a réitéré encore une fois qu'il n'est pas question de céder ces deux entreprises, passant en revue les étapes marquantes de l'histoire de ces deux journaux et les mesures qui ont été prises pour les fusionner.

Le Président de la République a également évoqué les biens confisqués qui appartiennent désormais au peuple tunisien, rappelant que l'intention était de les céder afin qu'ils tombent de nouveau dans le giron des réseaux de corruption qui ont mis le grappin sur toutes les capacités du pays et qui se font encore illusion qu'ils sont capables d'effacer l'histoire et de prendre en otage le futur de la Tunisie.

Le Chef de l'Etat a également évoqué les nombreuses étapes historiques dont la Tunisie a été témoin dans le domaine du journalisme depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ainsi que le rôle joué par les plumes libres dans la défense de la patrie, dans la diffusion de la libre pensée et dans le soutien à l'aspiration du peuple tunisien à la liberté, qui est le seul à disposer de sa souveraineté et à assumer ses propres choix.

Le Président de la République a souligné que la liberté d'expression est garantie en Tunisie par la Constitution et que l'histoire ne reviendra pas en arrière. « Si on veut des preuves, il suffit de lire chaque matin les titres des journaux et d'écouter et réécouter les émissions qui sont présentées par les médias », a indiqué Saïed. Et d'ajouter que « celui qui prétend le contraire se parjure, et le paysage médiatique en général le dément ».

Cette rencontre a été également l'occasion pour le Chef de l'Etat de rappeler que le peuple tunisien mène une guerre de libération nationale et n'acceptera comme alternative que la victoire. Il a évoqué, dans ce contexte, les alliances qui se nouent aujourd'hui entre ceux qui prétendaient être des adversaires et des ennemis, mais qui ont été dévoilés par leurs agissements, réunions et allégeance à l'étranger.

« D'ennemis jurés, ils sont devenus subitement compères. En réalité, ils n'ont jamais été des adversaires et ne seront jamais fidèles les uns aux autres, sans parler de leur infidélité à cette chère patrie », a assené le Chef de l'Etat.

Le Président de la République a également souligné que la presse libre, qui exprime la libre pensée nationale, constituera une barrière infranchissable pour quiconque voudrait être une plume mercenaire ou une voix prétendant défendre la liberté alors qu'en réalité, il est l'un des ennemis les plus féroces de la liberté parce qu'il a accepté d'être un vil serviteur obéissant et un porte-parole déguisé, mais désormais connu, au nom de réseaux de corruption internes commandés par ceux qui les manipulent de l'étranger comme des marionnettes.