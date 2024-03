Tunisie: Un CA qui doit compter sur ses jeunes - La cure de jouvence

En ces temps de rigueur budgétaire et de compression des dépenses, quoi de plus productif que de se serrer la ceinture tout en s'assurant la pérennité de l'équipe à l'avenir grâce aux jeunes du cru.

En amical face à l'ESM, match ponctué par une victoire (3-1), Mondher Kbaïer nous a proposé un onze rajeuni avec des joueurs frais et toniques à souhait. Un monde parallèle au CA où le technicien clubiste a ainsi lancé le gardien Noureddine Farhati (23 ans), l'arrière droit de 21 ans, Aziz Ghrissi (qui peut aussi occuper le poste de sentinelle), l'avant Hamdi Laâbidi, 21 ans, le vertueux Yassine Dridi, un autre pivot de 20 ans et Adem Garreb, attaquant de 20 ans, aux côtés des habituels titulaires que sont l'axial Taoufik Cherifi, 22 ans, son actuel binôme, Skander Laâbidi (24 ans) et le relayeur Chiheb Laâbidi (22 ans). Franchement, au-delà de la victoire (3-1), les fans, pour la plupart, ont été ravis de ce choix, eux qui réclament depuis de nombreux mois la promotion des jeunes joueurs formés au CDF et issues de la catégorie élite.

Rafraîchir et promouvoir

Ce faisant, en l'absence de l'international Ghaïth Zaalouni, 21 ans, les supporters étaient donc servis avec les joueurs cités ci-haut, même si d'autres n'ont pas été alignés et pourraient à l'avenir bénéficier de davantage de temps de jeu. Là, on pense au milieu Yahia Mtiri (19 ans) et à l'attaquant Youssef Snana (20 ans) qui devront saisir leur chance une fois sollicités. Bref, en ayant recours aux jeunes, le staff technique a envoyé un message assez fort avec cette jeunesse qui est plus que jamais appelée à prendre le pouvoir, un jour.

Bien entendu, quand on joue le play-off, face à des équipes rodées, l'on ne peut seulement avoir recours aux ambitieux jouvenceaux. Il ne s'agit donc pas seulement de penser aux victimes collatérales d'une éventuelle politique centrée sur le rajeunissement du noyau dur de l'équipe (les Moez Hassen, Bedoui, Khélil, Sghaïer, Ben Yahia, Dhaouadi, Eduwo, Meziani et Amri), mais d'anticiper le futur sans pour autant déjà pousser vers la sortie les trentenaires ou presque du CA. Aujourd'hui, les fans ne peuvent qu'appeler de leurs voeux un rajeunissement étudié, tout bénéfice pour les finances du club, surtout en ces temps où la rigueur budgétaire et la compression des dépenses doivent être de mise. Et quoi de plus productif que de se serrer la ceinture tout en s'assurant la pérennité de l'équipe grâce aux jeunes du cru.

Du blé qui lève

Dans le foot pro, souvent, un large rajeunissement de l'effectif est tout d'abord un souhait de la direction qui souhaite avant tout réduire ses dépenses sans réduire la voilure de l'équipe fanion. Sauf que, parfois, l'exécutif se heurte aux ambitions du staff et au souhait des fans qui veulent du lourd pour maximiser les chances de succès. Par le passé, ce fut le cas du CA des années 90 avec les Adel Sellimi, Sabri Bouhali, Faouzi Rouissi, Sami Nasri, Houssem Hadj Ali, Khaled Maghzaoui, Mehrez Ben Ali, Mohamed Hamrouni et autre Lassaâd Lahnini. De purs produits du Parc A qui ont hissé haut et fort l'étendard clubiste. Du blé qui lève. La relève est assurée, il y a un temps de maturation avant l'envol. Or, dans le foot-business, c'est bien connu, la patience n'existe pas, même si les différents protagonistes du sport roi élaborent généralement, des images qui louent l'indulgence et la tolérance envers les jeunes joueurs...