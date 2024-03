Angola: La Chine veut renforcer la coopération avec l'Angola dans le domaine de la sécurité publique

Luanda — L'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, a exprimé jeudi, à Luanda, l'intérêt de son pays de renforcer des relations de coopération dans le domaine de la sécurité et de l'ordre public.

S'adressant à la presse, au terme d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Eugénio Labourinho, le diplomate chinois a remercié la protection individuelle et collective des citoyens et des entreprises de son pays opérant en Angola.

"La Chine est très reconnaissante du travail de protection de la sécurité envers des citoyens et entreprises chinois en Angola, c'est pourquoi nous continuerons à exiger qu'ils respectent les lois et réglementations du pays et qu'ils mènent leurs affaires conformément à la loi en vigueur", a-t-il souligné.

L'ambassadeur a salué la visite, ce mois-ci, du Président de la République, João Lourenço, au géant asiatique, qui a permis la signature de plusieurs accords.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a jugé excellentes les relations de coopération entre le département ministériel qu'il dirige et le ministère chinois de la Sécurité publique, soulignant qu'elles se développent normalement, en vue de poursuivre des intérêts et des objectifs communs.

« Les relations de coopération entre les deux institutions s'inscrivent dans le cadre de l'Accord de coopération sur la sécurité et l'ordre public, signé à Pékin en avril 2012. Nous serons toujours reconnaissants pour la contribution que le peuple et le gouvernement chinois apportent à l'Angola dans le processus de diversification et de développement de son économie», a-t-il ajouté.

Relations Angola/Chine

Les relations entre l'Angola et la Chine remontent à 1983 et ont atteint leur apogée en 2000, lorsque le géant asiatique a commencé à accorder des prêts au pays pour reconstruire les infrastructures détruites par la guerre et relancer l'économie nationale.

Depuis 2007, l'Angola est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un chiffre d'affaires qui a enregistré, rien qu'en 2010, un total de 24,8 milliards de dollars américains.

En Angola, la Chine opère dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale du pays, avec une forte présence dans les domaines de la formation du personnel, comme la construction et l'équipement du Centre intégré de formation technologique (CINFOTEC) et du Centre diplomatique Venâncio de Moura et des bourses pour des jeunes Angolais.