Angola: Le premier salon agricole du PDAC rassemble 126 exposants

Sumbe (Angola) — La première édition de la foire de production agro-pastorale du Projet de Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC), qui a débuté jeudi, dans la municipalité de Quibala, province de Cuanza-Sul, a réuni 126 exposants qui échangent des expériences commerciales pendant trois jours et établissent de nouveaux partenariats commerciaux.

Sous le thème « Promouvoir l'agriculture commerciale pour dynamiser le marché agricole », la foire accueille des exposants de Cuanza-Sul, Cuanza-Norte, Huambo, Malanje, Huíla et Bié, à l'initiative du ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Parmi les produits exposés au Centre de Logistique et de Distribution (CLOD) de Quibala, les points forts sont le maïs, les haricots, le manioc, les pommes de terre, les patates douces, les oignons, l'ail, les arachides, le chou, le chou, la canne à sucre, les carottes, le café, l'huile de palme et cacao.

À l'ouverture de la foire, le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João Cunha, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement où les exposants ont la possibilité d'échanger des informations et de les transformer en une sorte d'échange commercial.

Il a rappelé que le Gouvernement angolais et l'Agence française de développement ont conçu le PDAC dans le but d'augmenter la production de maïs, de haricots, de soja, de café, de patates douces, de pommes de terre, d'oeufs et de poulet, ainsi que d'améliorer l'accès des bénéficiaires aux différentes zones de le projet, dans les provinces de Cuanza-Sul, Cuanza-Norte, Huambo, Malanje, Huíla et Bié.

Pour sa part, la vice-gouverneure de Cuanza-Sul pour le secteur politique, économique et social, Emília Tchinawalile, a reconnu l'engagement des agriculteurs et des éleveurs dans la production et la fourniture de produits pour le pays.

Le PDAC est installé dans les 12 municipalités de la province de Cuanza-Sul depuis 2020 et a jusqu'à présent financé 31 projets d'entreprises, sur les 165 enregistrés, d'une valeur de 1 milliard 583 millions 447 mille 189 kwanzas.

Le PDAC a déjà mis à disposition 60 millions d'euros au niveau national.