Afrique Australe: La SADC est invitée à augmenter son financement pour lutter contre le travail des enfants

Lubango (Angola) — Le Conseil de coordination des syndicats d'Afrique australe (SATUCC) a exhorté les États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à augmenter les allocations budgétaires, pour une lutte « plus efficace » contre le travail des enfants.

S'exprimant lors de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail et des partenaires sociaux de la SADC, le vice-président du SATUCC, Joy Beene, a défendu « l'urgence » pour les États membres d'élaborer et de mettre en oeuvre des actions nationales pour éliminer le travail des enfants.

Il a reconnu que, même si certains pays mettent en oeuvre des actions pour lutter contre le travail infantile, il reste encore « beaucoup » à faire pour que ces actions soient complètes.

Le responsable a souligné que le SATUCC reste déterminé auprès des gouvernements à éliminer le travail infantile et à garantir que tous les enfants aient ensuite accès à l'éducation et à un travail décent.

Le chômage et le sous-emploi, a-t-il dit, continuent de constituer un défi « majeur » pour les États membres, exigeant une formulation et une mise en oeuvre déterminées de politiques nationales de l'emploi et d'autres mesures stratégiques favorables.

« Il est important que les États membres renforcent les informations sur le marché du travail dans les systèmes de formation et utilisent des normes et enquêtes statistiques définies pour améliorer l'harmonisation et la comparabilité au niveau régional.

%

Le syndicaliste a également exhorté la SADC à intensifier ses efforts pour garantir que les droits et le bien-être des travailleurs soient pleinement protégés et promus.

Pour le président du Forum du secteur privé de la SADC (SPSF), Nester Mukwehwa, la région est confrontée à plusieurs défis, allant des niveaux élevés de chômage à l'économie informelle, cette dernière laissant la communauté confrontée à des défis en termes de bas salaires, d'insécurité et de manque de protection sociale.

La rencontre des ministres de l'Emploi et du Travail de la Communauté de développement de l'Afrique australe et des partenaires sociaux a débuté dimanche 24 par la réunion technique d'experts, qui a duré trois jours.

Jeudi, les délégations ont visité le Centre de Services pour l'Entreprenariat et l'Emploi (CLESE) à Lubango, pour échanger des expériences de bonnes pratiques dans le secteur et quelques attractions touristiques de la municipalité.