Afrique: Le ministre demande un podium aux prochains Jeux Africains

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a souligné jeudi, à Luanda, l'organisation à tous les niveaux comme chemin vers le podium lors de la prochaine édition des Jeux Africains, en 2026, en Egypte.

S'adressant à la presse lors d'une rencontre avec la mission qui a participé à l'épreuve, organisée au Ghana, il a exprimé son mécontentement quant à la 21ème place de l'Angola au classement final.

Il a néanmoins valorisé l'effort du groupe qui a obtenu des médailles dans certaines disciplines, malgré les contraintes de préparation pour la compétition continentale.

Rui Falcão a soutenu que, pour les événements futurs, la préparation doit être guidée par un meilleur niveau d'organisation de la part des fédérations et de toutes les entités impliquées, si l'objectif est d'obtenir des résultats positifs.

S'adressant particulièrement aux responsables fédératifs, il a appelé à une plus grande responsabilité dans les questions liées à la représentation du pays, afin que les athlètes disposent des meilleures conditions d'entraînement pour obtenir de meilleurs résultats.

Enfin, le gouvernant a réclamé un meilleur positionnement des associations et fédérations provinciales afin que, même en cas de conflit, elles pensent au pays et non à leurs intérêts personnels.

Lors de l'événement, le ministre de la Jeunesse et des Sports était accompagné du secrétaire d'État à la Jeunesse, Francisco Boaventura Chitapa, et de Teresa Ulundo, secrétaire d'État aux Sports.

A Accra, la délégation nationale a remporté six médailles, dont deux d'or, une d'argent et trois de bronze, parmi cinq mille athlètes venus de 54 pays.

Il s'agit du judoka des 60 kg Leonardo de Barros (or), de la joueuse d'échecs Ednásia Júnior (argent), de la nageuse Rafaella Santos et des combattants gréco-romains des 87 kg Roberto Nsangua et Manaceu Ngonda (bronze).

L'équipe nationale senior féminine de handball a reconquis le titre africain en battant son homologue de la République démocratique du Congo en finale, 33-15 (15-7).

La compétition actuelle a été remportée par l'Égypte avec 191 médailles, dont 102 d'or, 47 d'argent et 42 de bronze.

Le Nigeria a pris la deuxième place, avec 121 médailles (47 d'or, 34 d'argent et 40 de bronze).

La troisième position est occupée par l'Afrique du Sud, avec 106 médailles (32 d'or, 32 d'argent et 42 de bronze).

L'Angola a participé avec l'équipe féminine au handball, au judo, à l'athlétisme, au taekwondo, au volley-ball, au cyclisme, à l'athlétisme adapté, au tennis, au tennis de table, au cyclisme, aux échecs, au karaté, au beach-volley et aux arts MMA.