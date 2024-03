Afrique: La Tempête des Tropiques - « Crise sécuritaire en RDC : Félix Tshisekedi reçoit le soutien de la Mauritanie »

Les journaux parus ce vendredi 29 mars à Kinshasa rapportent la mission effectuée par le Président Felix Tshisekedi en Mauritanie

La Tempête des Tropiques rapporte que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail de 48 heures à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

Le quotidien rappelle que cette visite de travail du Chef d'État congolais en Mauritanie intervient au moment où l'Union africaine est décidée d'appuyer la RDC victime de l'agression rwandaise, via le M23 dans le Nord-Kivu. Le Conseil de sécurité et de paix de l'UA (CPS) est prêt à renforcer militairement les contingents de la Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SAMIDRC) dans sa lutte pour la pacification de l'Est de la RDC.

Le Président mauritanien a exprimé son soutien diplomatique constant aux processus de paix menés à Luanda et à Nairobi pour rétablir la paix et la sécurité dans la région de l'Est de la RDC, fait savoir le journal.

Pour Forum des As, la RDC peut donc compter sur le soutien de la Mauritanie dans la crise sécuritaire dans l'Est du pays, née de l'agression du Rwanda sous couvert du M23.

Le Président de la République islamique de Mauritanie l'a fait savoir à l'issue des échanges qu'il a eus avec le Président Félix Tshisekedi qui, après Lomé au Togo, séjourne à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail de 48 heures, selon la presse présidentielle, ajoute ce tabloïd.

Les deux Chefs d'État ont parlé de la crise sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo et de coopération bilatérale multisectorielle entre la RD Congo et la Mauritanie.

« A Nouakchott (Mauritanie) comme à Lomé (Togo), le Chef de l'Etat congolais a eu des échanges enrichissants avec ses homologues autour notamment, de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le renforcement des relations bilatérales avec les Etats précités », note pour sa part La Prospérité.

Les deux Chefs d'Etat ont aussi parlé de la coopération bilatérale multisectorielle entre le Congo et la Mauritanie, selon la présidence congolaise que cite ce journal.

« Ils veulent redynamiser les relations bilatérales notamment dans les domaines du commerce, de la pêche et de l'éducation », a précisé la source.

Par ailleurs, ce quotidien annonce que Felix Tshisekedi a regagné Kinshasa jeudi dans la soirée, selon des sources aéroportuaires contactées par l'Agence congolaise de Presse.

Enfin Congo Nouveau rapporte que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires Étrangères Christophe Lutundula, ainsi que le Haut représentant du Chef de l'État, Serge Tshibangu, ont pris part à cette rencontre.

Ce trihebdomadaire affirme que cette visite d'amitié et de travail du Président Tshisekedi en Mauritanie est la première depuis son avènement au pouvoir. Il est le deuxième Président de la RDC à fouler le sol Mauritanien après le Maréchal Mobutu en 1973.