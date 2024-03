Ile Maurice: Finale Ligue et Championnats de Cross-Country Vital - Les Réunionnais volent la vedette

L'échange entre la Réunion et l'île Maurice s'est poursuivi de fort belle manière samedi dernier au Sodnac Wellness Park où avait lieu la finale de la ligue nationale et les championnats de Maurice de crosscountry Vital. Une finale à couper le souffle, digne des Jeux des îles de l'océan Indien et qui a vu les coureurs venant de l'île soeur, notamment Ruddy Barret et Anny Appolon, rafler les titres principaux chez les seniors.

Vainqueur du championnat régional de cross-country de la Réunion à la Plaine-des-Palmistes en février dernier, Ruddy Barret avait besoin d'un nouveau challenge, lui qui renouait avec la victoire sur le cross-country sur ses terres après en avoir été privé l'an dernier. Dans sa meilleure forme en ce moment, c'était un choix logique pour le coureur du COSPI de s'aligner sur la finale mauricienne.

Avec un total de 650 participants regroupés pour cette grande finale à Sodnac, la course senior messieurs allait offrir un duel intéressant entre l'expérimenté Ruddy Barret et la nouvelle sensation du crosscountry mauricien, Aneeshrao Suddhoo. S'étant déjà assuré de la première place sur la ligue nationale avec ses trois victoires, le pensionnaire du Quatre-Bornes Pavillon AC était de sortie pour rafler son premier titre de champion de Maurice samedi dernier.

L'équipe de Le Hochet AC a célébré le sacre de Kenan Leclerc, invaincu dans cette édition.

Cela aurait pu être le cas sans un Ruddy Barret qui a su donner le ton sur ce parcours de 10 km. Si les deux coureurs ne se sont pas lâchés d'une semelle sur cette course, le Réunionnais a fait la différence dans les dernières foulées pour l'emporter en 34m12s, soit avec trois secondes d'avance sur Aneeshrao Suddhoo. Le Rodriguais Mathew Edouard a complété le podium en franchissant la ligne d'arrivée en 34m52s.

«Encore un bel échange avec nos amis mauriciens. Merci pour votre accueil et merci à la ligue pour l'organisation de ce déplacement ! J'ai eu la chance de rencontrer de supers coureurs. Nous allons vite nous retrouver. Je suis premier de l'épreuve senior après une longue bagarre avec le champion mauricien, li la bien fait transpire a mwin !», a lancé Ruddy Barret après sa victoire sur le sol mauricien.

Chez les dames, la sociétaire du CAPC de la Réunion, Annecy Appolon, était venue poursuivre sur sa belle lancée du mois de mars où elle avait dominé le championnat de La Réunion de course de montagne. En plein essor depuis son éclosion l'an dernier, la coureuse venue de Cilaos a brillé en remportant la course senior dames en 22m29s devant la pensionnaire du Quatre-Bornes Pavillon AC, Sonia Soodon (23m15s), qui a conservé son titre de vainqueure de la ligue nationale. La sociétaire du CAPOSS (Club d'Athlétisme de La Possession), Lena Vannier-Landier termine à la troisième place en 25m57s.

Dans les autres catégories, ceux ayant maintenus leur invincibilité sont Kelsie Leclerc (Le Hochet AC) en U14 et Kenan Leclerc (Le Hochet) en U18. Les prochains matches Maurice-Réunion chez les moins de 18 ans et le match triangulaire entre Maurice, la Réunion et les Seychelles prévu à l'île soeur promettent de beaux échanges.

Sonia Soodon conserve son titre de vainqueure de la ligue.

Ils étaient 650 coureurs pour cette finale à Sodnac.