Ile Maurice: La traque d'un Anglo-Mauricien pour récupérer ses Rs 5 millions

Un Mauricien résidant en Angleterre a engagé des procédures judiciaires pour récupérer les Rs 5 millions qu'il a investies dans une entreprise de Parwez Nunnoo, un proche d'Alan Ganoo. Dans sa plainte, l'Anglo-Mauricien dit avoir été trompé par Parwez Nunnoo pour investir dans Al Zahab (Mauritius) Ltd, une entreprise qui était censée prospérer dans le domaine des cryptomonnaies. Alors que cette compagnie ne détient aucune licence d'opération, la Financial Services Commission (FSC) ainsi que l'Ombudsperson for Financial Services n'ont jusqu'ici pas réagi face aux plaintes de la présumée victime.

Dans sa plainte, l'AngloMauricien explique qu'il a fait la connaissance de Parwez Nunnoo alors que ce dernier vivait en Angleterre. En décembre 2021, lors d'une visite à Maurice, le plaignant a rencontré Parwez Nunnoo lors d'une réception familiale à laquelle Parwez Nunnoo l'avait invité. C'est là que ce dernier lui a proposé d'investir dans sa nouvelle compagnie. Parwez Nunnoo s'est également présenté comme le PDG d'Althamin International DMCC, une entreprise impliquée dans le commerce de l'or et du diamant.

Après cette première rencontre, le plaignant a revu Parwez Nunnoo une autre fois et ce dernier lui a présenté ses projets pour le convaincre d'investir. Étant président du Taxi Operators Welfare Fund, Parwez Nunnoo a affirmé avoir des contacts au sein du ministère des Transports pour faciliter les démarches et obtenir les permis nécessaires.

L'Anglo-Mauricien retourne en Angleterre, en janvier 2022, mais les deux hommes sont restés en contact. Parwez Nunnoo a même créé un groupe WhatsApp avec d'autres personnes pour prouver la véracité des démarches. Entretemps, il a continué à presser le plaignant de lui envoyer de l'argent. Le 31 mars 2022, le plaignant a effectué un virement de 85 000 livres sterling sur le compte Al Zahab (Mauritius) Ltd suivant les instructions de Parwez Nunnoo. Mais ce dernier aurait prétendu qu'il n'avait pas reçu les fonds. Peu de temps après ce premier virement, le plaignant aurait appris de source sûre que Parwez Nunnoo aurait escroqué plusieurs personnes et ne serait pas fiable.

En août 2022, le plaignant est revenu à Maurice et a rencontré Parwez Nunnoo pour lui demander de lui rendre son argent, ce qu'il avait promis de faire d'ici la fin de septembre de la même année. À ce jour, il n'a pas tenu sa promesse et continue d'éviter les messages et les appels du plaignant. Parwez Nunnoo se cache derrière la compagnie Al Zahab sur laquelle le virement a été fait pour justifier son refus de rembourser le plaignant. Cela, alors même qu'il est l'unique actionnaire et directeur de ladite compagnie.

Le plaignant cherche absolument à récupérer les Rs 5 millions qu'il a transférées en avril 2022 de la NatWest Bank de Londres à la compagnie Al Zahab de Parwez Nunnoo sur un compte détenu à la Maubank. Il ne sait pas ce qu'il est advenu de cette somme alors qu'on lui avait promis un retour sur investissement de 14,5 %. Il a déposé une plainte au Central Crime Investigation Department depuis décembre 2023, mais à ce jour, il n'a reçu aucune correspondance. Son avocat a aussi envoyé un courriel au commissaire de police et au bureau du Premier ministre à ce sujet, mais n'a également reçu aucune réponse.

Dans cette affaire, il est préoccupant de constater que bien que les activités de Parwez Nunnoo et le fait que sa compagnie Al Zahab ne détienne aucun permis d'opération aient été signalés à la FSC, jusqu'à présent, aucune action n'a été prise pour enquêter. Quant à l'Office of Ombudsperson for Financial Services, il a fait savoir au plaignant qu'étant donné que la compagnie Al Zahab ne détient aucun permis, il ne peut prendre aucune sanction contre elle. On se demande ce que la FSC et l'Office of Ombudsperson for Financial Services attendent pour agir. Nous attendons toujours la version de ces deux institutions.