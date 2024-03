Afrique: Sport au programme - 14 disciplines retenues pour le moment

Les Comores - hôtes de la prochaine édition des Jeux des îles - ont soumis une liste de 14 sports qui seront au programme des Jeux des îles. Toutefois, le Conseil international des Jeux (CIJ) a fait ressortir que cette liste pourrait évoluer. Il faudra attendre la prochaine assemblée, prévue pour juin, afin que soit validé le programme officiel des JIOI 2027.

Nous le mentionnions dans notre édition du 16 mars que plusieurs disciplines très en vue aux Jeux des îles pourraient passer à la trappe comme le volley-ball ou encore le badminton. Parmi les 14 disciplines retenues par les Comores, ces deux sports ne figurent pas au programme. Le tennis, qui a fait plusieurs apparitions, et le tennis de table, qui a toujours eu la côte, n'ont pas été inscrits non plus. En fait, c'est surtout un manque d'infrastructures sportives qui a motivé le choix du Comité olympique et sportif des îles Comores (COSIC).

Les disciplines qui ont reçu la faveur du COSIC sont : athlétisme (handisport inclus), airbadminton, natation (handisport inclus), basket-ball, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo, handball, lutte, pétanque, taekwondo et beach-volley. Pour l'heure, l'haltérophilie, le cyclisme, la lutte et la boxe ne compteront pas de représentant féminin. Mais cette décision pourrait changer. «Rien n'est définitif. Nous allons plaider pour que ces sports puissent aussi tenir un tournoi féminin. On comprend que les Comores souffrent d'un manque d'infrastructures et nous allons essayer de trouver la meilleure solution», a expliqué Philippe Hao Thyn Voon, président du Comité olympique mauricien (COM) et du CIJ.

Les Comores ont déjà souligné qu'ils ne pourraient accueillir qu'un nombre limité de participants à la 12e édition des JIOI. Les facilités d'hébergement ou encore de transport sont rares dans l'archipel. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre le mois de juin pour connaître définitivement le programme des JIOI. La flamme olympique des JO de Paris traversera La Réunion le 12 juin et le Comité régional olympique et sportif (CROS) va profiter de cet événement pour accueillir les représentants de chaque île qui participe aux JIOI.