Congo-Brazzaville: Ecologie - Le Congo réorganise ses initiatives de réduction des déchets

A la faveur de la commémoration de la Journée internationale du zéro déchet, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a suggéré, le 29 mars à Brazzaville, aux entreprises, décideurs, organisations de la société civile, citoyens conscients et responsables, y compris les jeunes à mener davantage des campagnes d'information, de sensibilisation et de collecte de déchets afin de parvenir à réduire leur production.

Depuis deux ans, le 30 mars est consacré à l'écologie. La Journée internationale du zéro déchet, célébrée conjointement par le Programme des Nations unies pour l'environnement et ONU-Habitat, a pour but de sensibiliser à l'importance des pratiques de consommation et de production responsables ainsi qu'à la gestion des déchets urbains dans l'optique de la réalisation des objectifs du développement durable.

Le Congo a pris le décret n° 2011-485 du 20 juillet 2011 qui réglemente la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique. Cette mesure vise à réduire la production des déchets plastiques sur le territoire national, en l'absence de dispositifs adéquats de gestion écologiquement rationnelle de ces déchets au niveau des municipalités.

La ministre en charge de l'Environnement déplore qu' « après une période de succès dans la mise en oeuvre de ce texte, il est aujourd'hui donné à chacun de constater la recrudescence du phénomène des sachets non biodégradables dans nos villes, servant d'emballage des denrées alimentaires et autres marchandises. Il en est de même pour les bouteilles plastiques ».

Afin de restaurer l'autorité de l'Etat, la ministre Arlette Soudan-Nonault a fait savoir: « Nous avons pris la décision de refuser l'octroi des certificats de conformité environnementale et autorisations d'ouverture à toute installation de production de sacs, sachets et films en plastique sur le sol congolais ».

Pour amplifier la lutte contre les déchets au Congo, la déclaration rendu publique par le gouvernement confirme que « la République du Congo s'est engagée, à l'instar de la communauté internationale, pour la prise de mesures collectives, ambitieuses et décisives en faveur de l'établissement d'un cadre mondial de collaboration et de coopération contraignant ».

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution 5/8 de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, le Congo est également engagé dans le processus de création d'un nouveau groupe intergouvernemental scientifique et politique pour contribuer davantage à la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets et à prévenir la pollution.

« La nouvelle loi portant gestion durable de l'environnement, promulguée en novembre 2023, permet de renforcer le cadre réglementaire de la gestion des déchets au Congo. Plusieurs décrets d'application spécifiques aux déchets dangereux, aux produits chimiques et aux polluants organiques persistants sont en cours d'examen et devront être adoptés d'ici au mois de juillet 2024 », a annoncé la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Selon les statistiques, deux milliards de tonnes de déchets urbains solides sont produit chaque année, dont 45 % sont mal gérés. Sans action immédiate, ce total atteindra presque quatre milliards de tonnes d'ici à 2050.

Pour atteindre l'objectif zéro déchet sur toute l'étendue du territoire congolais, la ministre Arlette Soudan-Nonault insiste que « nous devons agir sans plus attendre. Nous possédons l'expertise technique et la volonté requises pour innover. Nous avons les connaissances, aussi bien scientifiques que des savoirs autochtones, nécessaires pour trouver des solutions à la crise des déchets. (...) Le recyclage des déchets incarne la promesse verte d'un avenir meilleur, débarrassé des symptômes d'un système productiviste malade qu'il serait temps de repenser ».

La ministre a enfin invité les entreprises, les décideurs politiques, les organisations de la société civile, les citoyens conscients et responsables, y compris les jeunes, à profiter de cette journée pour mener des campagnes d'information, de sensibilisation et de collecte de déchets, afin de parvenir à réduire leur production.

Rappelons que le 14 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution 77/161 intitulée « Promouvoir l'adoption d'initiatives zéro déchet pour appliquer le Programme de développement durable à l'horizon 2030 ».