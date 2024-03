Congo-Brazzaville: Statistique - Des agents publics formés à la collecte des données du marché du travail

Des professionnels issus de douze administrations publiques ont renforcé leurs capacités sur le calcul et l'analyse des indicateurs du marché du travail. Initiée par le Cabinet de recherche, d'études et de perfectionnement en statistique (Crep-Stat), cette session a permis aux bénéficiaires de se familiariser au logiciel Stata servant au calcul et à l'analyse de la situation de l'emploi.

À travers la session de renforcement des capacités, tenue du 20 au 22 mars à Brazzaville, l'initiateur Crep-Stat entend œuvrer pour un meilleur suivi du marché du travail à l'aide des outils adaptés comme le logiciel Stata. La maîtrise du marché du travail constitue, en effet, l'une des préoccupations des autorités congolaises qui ont amorcé depuis quelques temps la réforme du service public de l'emploi.

Durant trois jours, les bénéficiaires ont été outillés aux procédés de collecte des données du terrain de façon à être capables de présenter les différents concepts en lien avec le marché du travail ; à définir les principaux indicateurs de l'emploi ; à présenter le mode de calcul des principaux indicateurs ; à identifier les données nécessaires à la production de chaque indicateur ; à calculer les principaux indicateurs du marché du travail en utilisant le logiciel Stata.

Les participants ont également appris à désagréger les principaux indicateurs du marché du travail en utilisant le logiciel Stata ; à interpréter des principaux indicateurs du marché du travail ; à identifier les limites des principaux indicateurs de ce marché ; à faire une analyse globale du marché du travail en prenant en compte les différentes informations ; y compris à proposer des recommandations en adéquation avec le contexte et le niveau des indicateurs.

S'agissant de l'initiateur, le cabinet Crep-Stat est spécialisé dans la formation des agents du secteur public et privé, des chercheurs et des étudiants principalement dans le domaine de la collecte, du traitement et de l'analyse des données, la conception et le suivi évaluation des projets et programmes de développement et la modélisation macroéconomique.