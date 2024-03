Sénégal: Sédhiou/Assistance en denrées alimentaires aux foyers vulnérables - Direct-Aid Society joue sa part sociale du Ramadan

Ce sont au total 711 kits alimentaires composés de riz, d'huile, de lait et de sucre qui ont été gracieusement remis aux bénéficiaires, suivant un critère de vulnérabilité et du maillage du territoire régional de Sédhiou. Ce don a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement koweitien, par l'entremise de l'ONG Direct-Aid Society de Sédhiou. Les bénéficiaires et la Direction régionale de l'Action sociale saluent l'initiative et souhaitent que le geste fasse tache d'huile.

Parmi les fortes recommandations d'Allah, Le Tout Puissant Miséricordieux, figure la solidarité. Elle est encore plus attendue durant ce mois béni de Ramadan Moubarak. Cela, l'ONG Direct Aid Society, anciennement appelée Agence des musulmans d'Afrique (AMA), l'a bien compris. A l'image des années précédentes, elle vient de procéder à un don de kits alimentaires de 711 unités destinés aux bénéficiaires des trois départements de la région à savoir : Sédhiou, Goudomp et Boubkiling. Abderamane Zurgani, le directeur de Direct Aid Society de Sédhiou explique : «Nous sommes des musulmans et il nous est recommandé de faire acte de solidarité régulièrement et surtout durant le mois béni de Ramadan. Et le gouvernement koweitien a trouvé nécessaire de venir en aide à leurs camarades musulmans du Sénégal et de cette région de Sédhiou», explique-t-il.

Et de poursuivre : «les bénéficiaires sont venus des trois départements de la région de Sédhiou. Nous avons travaillé de concert avec la direction régionale de l'action sociale. Nous avons choisi les familles qui sont le plus dans le besoin avec un total de 711 kits alimentaires à distribuer». Ces produits se composent de diverses denrées bien prisées en cette période de Ramadan, a notamment indiqué le directeur. «Chaque kits contient 5 litres d'huile, 25 kilogrammes de riz, 4 sachets de lait en poudre et 7 kilogrammes de sucre. Nous avons choisi 711 ménages bénéficiaires et les opérations de distribution sont en cours».

LA DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE ENCOURAGE

En sa qualité de Directeur régional de l'Action sociale de Sédhiou, Mamadou Ibrahima Ndiaye exprime sa joie pour l'accomplissement de ce geste de haute portée sociale et surtout le maillage de la région. «Nous apprécions à sa juste valeur ce geste de haute portée sociale en direction des couches en situation de vulnérabilité. L'ONG Direct Aid n'en est pas à son coup d'essai et les communautés bénéficiaires sont très satisfaites. Nous exhortons les bonnes volontés à suivre cette même dynamique», a dit Mamadou Ibrahima Ndiaye.

Les bénéficiaires ne s'en portent que mieux et remercient les donateurs. «C'est un grand soulagement car en ces temps qui courent, joindre les deux bouts pour nous c'est vraiment difficile. Merci à Direct-Aid», a ajouté Sira Faty, une dame venue de la commune de Madina Wandifa.

Le ciblage de Direct Aid Society implique également les personnes en situation de handicap. Leur président départemental de Sédhiou, Mamadou Mansour Diallo, l'a bien relevé. «Chaque année, nous recevons de Direct-Aid society des aides alimentaires de ce genre et je pense que c'est déjà une grande satisfaction surtout chez les personnes en situation de handicap», dit-il.

A cette cérémonie de remise de kits alimentaires aux nécessiteux des trois départements de la région de Sédhiou, le Directeur régional de l'Action sociale, Mamadou Ibrahima Ndiaye, exhorte tous ceux qui disposent de moyens à faire acte de solidarité, pour alléger les charges à certains chefs de carré en ce mois de Ramadan. Même si l'adage dit souvent que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne, la morale voudrait, dans le même temps, que ce soit tout aussi utile à celui qui reçoit. En retour, dit-on, les bénédictions aident à conjurer le mal qui habite dans l'individualisme, dans un contexte socio-économique de plus en plus difficile.