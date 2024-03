Ile Maurice: Le coût de la vie fait grimacer nos porte-monnaie... et ceux des retraités

L'annonce de l'augmentation de la pension de vieillesse par le Premier ministre le 12 mars ne fait pas que des heureux, en raison de la cherté de la vie qui l'accompagne. Que valent finalement ces Rs 13 500 aujourd'hui dans un supermarché ? Tour d'horizon...

Le prix des produits de base continue à grimper, que ce soit pour les conserves, les produits surgelés, les légumes ou encore le riz et le lait. Ce n'est qu'à la caisse que l'on réalise à quel point l'inflation frappe. La facture a doublé en un ou deux ans, voire, disent certains, en quelques mois.«Il est impossible de se faire un petit plaisir de temps à autre. L'argent destiné à la nourriture sert intégralement à acheter des commodités de base», explique Coopamah, 75 ans. C'est-àdire le lait, le riz, les grains secs, la farine, le beurre, le fromage et la viande (poisson et poulet), ainsi que des oeufs et surtout les fruits et les légumes.

Ainsi, depuis janvier, avant une augmentation considérable dans le coût des légumes, notamment après le passage de Belal, les dépenses de Coopamah pour se nourrir sont passées de Rs 4 000 à Rs 7 000, alors qu'elle vit seule. «Il faut alors compter les autres dépenses comme la facture d'eau, d'électricité er d'internet ainsi que les médicaments.» Au final, explique l'habitante de Port-Louis, il ne lui reste pas grand-chose à chaque fin de mois à mettre de côté.

Chez Gassen Veeraragoo, président du Senior Dynamic de Riche-Terre, c'est aussi un sentiment de révolte. «Les Rs 13 500 ne suffisent pas. Lorsque je fais mes courses et achète les mêmes produits, je paie Rs 500 de plus à chaque fois. Ce qui fait que mes dépenses connaissent une hausse d'au moins Rs 500 mensuellement.» Cet ex-fonctionnaire à la retraite soutient que depuis longtemps, il a arrêté de manger des fruits. *«Je ne peux pas en acheter. Enn zoranz inn vinn Rs 12. Je ne peux pas me le permettre. Zot pé donn lamé drwat, zot pé tir lamé gos...» *Il ajoute qu'auparavant, avec Rs 3 000 à Rs 3 500, les pensionnés pouvaient remplir leur caddie convenablement. *«Aster, éna médikaman pa kav asté... On en parle dans le groupe. C'est le sentiment de beaucoup.» *

Un simple exercice de comparaison entre l'année dernière et cette année pour la même période suffit pour démontrer les augmentations qui ont frappé plusieurs produits. Nous l'avons fait sur des produits d'un supermarché de renom pour mars 2023 et mars 2024 : foie de boeuf 500 g de Rs 45 à Rs 48 ; poisson congelé 500 g de Rs 94 à Rs 102 ; viande sans os de mouton 500 g de Rs 188 à Rs 198 ; riz basmati 5 kg de Rs 339 à Rs 351 ; le fromage La vache qui rit 24 portions de Rs 135 à Rs 150 ; le lait Farmland de Rs 255 à Rs 269 ou encore les conserves comme les petits pois Regal de 425 g qui est passé de Rs 44 à Rs 50 et une boîte de sardines à Rs 23 pour arriver à Rs 28, dépendant de la marque...