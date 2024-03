Congo-Kinshasa: Beni - Plus de 80 personnes tuées par les ADF depuis octobre 2023, estime la société civile

La société civile de la localité de Mamove dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) a rapporté, jeudi 27 mars, que les ADF ont tué plus de 80 personnes et enlevé 60 autres depuis octobre 2023.

Selon cette organisation, la menace des rebelles des ADF pèse sur la ville de Beni et plusieurs autres entités.

« La situation sécuritaire est très préoccupante dans le territoire de Beni, secteur de Beni Mbau depuis que les ADF/Nalu ont tué plus de 26 personnes à Oicha au quartier Masosi en octobre 2023. Aucun espoir de vie à la population de Mbau, Mavivi, Mandumbi mangina, Mayangose et Beni-Mulekera. Depuis cette date, nous avons déjà enregistré plus de 80 personnes tuées et 60 personnes portées disparues », a indiqué Kinos Katuho, le président de cette structure citoyenne, dans une déclaration faite jeudi à Beni.

Il se dit vivement préoccupé par l'insécurité grandissante dans la région.

Kinos Katuho recommande au Gouvernement d'accorder la même attention à l'insécurité dans le territoire de Beni, qu'à celle qu'il accorde à la menace du M23.

Cet acteur de la société civile de Beni demande également à la population de collaborer avec les forces de sécurité pour vaincre les rebelles des ADF.

« Voilà aujourd'hui, nous sommes entourés par cet ennemi de l'Est à l'Ouest de Samboko à Beni-Saio, Mangina, Mambassa et Irumu. Et vous la population civile qui collabore et ravitaille cet ennemi, nous vous mettons en garde. Nous vous appelons à collaborer avec l'armée et les services de sécurité pour permettre à celle-ci de frapper totalement l'ADF et ses supplétifs. Au gouvernement, prenez en considération l'insécurité du Grand-nord au même titre que celle du M23 », a-t-il déclaré.