Congo-Brazzaville: Livre - « Entreprendre en Afrique, les clefs de la réussite », d'Ibrahim Théo Lam

Au moment où le gouvernement de la République du Congo, la société civile et la jeunesse mettent en oeuvre le programme « 2024, année de la jeunesse », le livre d'Ibrahim Théo Lam, paru aux éditions L'Harmattan, est plus qu'indispensable. Pour la jeunesse congolaise notamment, il devrait être le livre de chevet afin de prendre sa part de cette opportunité qui se présente à elle.

Dans sa préface, Annath Dansokho, alors ministre d'Etat auprès du président de la République du Sénégal, exprime un sentiment de joie qui, d'ailleurs, fera l'unanimité de tous les lecteurs qui ouvriront ce livre : « Vous tenez entre les mains un livre qui deviendra (...) un déclencheur de votre destinée... ». Ces propos ne sont nullement excessifs. C'est la vérité comme, d'ailleurs, affirme et affiche sa couverture qui présente la carte de l'Afrique, au dessous de laquelle il est écrit : « Cet ouvrage est un outil d'encouragement à mettre entre les mains de la jeunesse africaine pour éveiller la créativité et l'aptitude à l'innovation ». Pour tout dire, ce livre est un trésor.

« Entreprendre en Afrique, les clefs de la réussite », de format in-folio, est un must de 89 pages et comporte sept chapitres : (I) Appel du coeur ; (II) l'entrepreneur et son environnement ; (III) Une introspection avant de se lancer ; (IV) Parcours d'entrepreneurs : cas concrets ; (V) La boîte à idées du créateur ; (VI) L'accès au financement ; (VII) Le soutien des autorités publiques du Sénégal. La conclusion est une exhortation à entreprendre : « Il peut vous suffire de peu, voire très peu, pour démarrer. A vous de voir ensuite si vous souhaitez vous associer à des proches, cotiser à plusieurs ou faire appel à un financement plus officiel. Soyez par contre un gestionnaire rigoureux de chaque franc que vous gagnerez. Car chaque franc gagné est à investir pour la croissance de votre projet. Si vous êtes dépensier, vous n'êtes peut-être pas prêt à entreprendre. Car sachez-le également, vous êtes votre meilleur allié, faites donc en sorte de ne jamais être votre propre ennemi ».

Ibrahim Théo Lam, de nationalité sénégalaise, est un entrepreneur depuis une dizaine d'années. Il a ouvert un cabinet international de conseil, de coaching et de formation des entreprises à Paris, en France, et une école de leadership et d'entrepreneuriat à Dakar, au Sénégal.

Il intervient dans l'enseignement supérieur en France auprès des universités et écoles de commerce, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale où il enseigne la comptabilité générale, la comptabilité analytique, l'analyse financière, le contrôle de gestion et gestion et pilotage des performances, l'innovation et créativité, l'entrepreneuriat et développement d'entreprise, la gestion et exploitation de projet de développement local, leadership, le développement personnel et confiance en soi.

Il est auteur de nombreux livres parmi lesquels « Comment entreprendre en Afrique ? Balises du porteur de projet de création d'entreprise» ; « Lettres à la jeunesse africaine» ; «Le plan Sénégal émergent, opportunités d'auto-emploi pour les femmes et les jeunes»...

Les exemples des cas concrets d'entrepreneurs ainsi que ceux contenus dans la boîte à idées du créateur, sans oublier le personnage de l'auteur du livre, devront servir de béquilles du jugement de la jeunesse congolaise appelée à participer à cette année-programme de 2024, avec cette précision, participer c'est non seulement prendre sa part des avantages communs, mais c'est aussi prendre sa part de responsabilités et de charges dans la création de ces avantages.