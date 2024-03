Congo-Brazzaville: Maajabu talent bientôt à Brazzaville

Le concours de jeunes talents en musique gospel « Maajabu talent » comptera Brazzaville comme l'un des lieux de détection de talents pour sa deuxième édition qui se tiendra en République démocratique du Congo (RDC) et pour la toute première fois en Europe.

L'annonce a été faite le 26 mars, à Brazzaville, par Job Bunana, responsable marketing et communication de Maajabu gospel, lors de la signature d'un accord de partenariat entre sa structure et le Festival panafricain de musique. A en croire ses propos, la communication autour de cet événement se fera d'ici à juillet ou août afin de permettre à tout jeune talent désireux de lancer sa carrière dans l'univers du gospel de pouvoir postuler. En effet, l'initiative arrive à point nommé car le Congo regorge de talents dans ce secteur qui peinent à décoller tant sur le plan national qu'international.

Initié par le label Maajabu gospel, Maajabu talent est un concours qui offre une opportunité unique aux jeunes talents de poursuivre une carrière dans la musique gospel et de se faire connaître à l'échelle continentale et internationale. Dans cette optique, Maajabu gospel a également créé le concours Maajabu Rafiki qui met en avant des jeunes adolescents chanteurs et chanteuses gospel prometteurs.

En ce qui concerne cette deuxième saison du concours Maajabu Talent déjà lancé en RDC et en Europe, elle s'adresse aux jeunes talents âgés de 18 à 30 ans résidant en RDC, en Europe et d'ici là au Congo. Les candidats devront enregistrer une vidéo de 59 secondes dans laquelle ils interprèteront un titre d'un des ambassadeurs de Maajabu gospel, tels que Mike Kalambay, Rosny Kayiba, Sandra Mbuyi, Déborah Lukalu, KS Bloom ou Morijah. La vidéo doit être accompagnée du prénom, du nom du candidat, de son âge et de son lieu de résidence. Un jury composé d'ambassadeurs de Maajabu gospel et d'autres professionnels de la musique analysera les candidatures et sélectionnera les meilleurs candidats.

Enfin, la grande finale marquera la fin du concours. Lors de cet événement, les candidats finalistes se produiront devant un public nombreux et auront la chance de montrer leur talent. Le grand gagnant sera annoncé pendant cette soirée et recevra les récompenses prévues. Il bénéficiera de nombreuses récompenses qui l'aideront à développer sa carrière musicale. Il recevra un contrat de production d'album, un coaching personnalisé, une production audiovisuelle de l'album incluant un clip et une tournée de promotion.