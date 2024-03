Congo-Brazzaville: Le chef Madzou Moukassa envisage de créer un restaurant gastronomique

Thianslly Arlych Madzou Moukassa, chef cuisinier et propriétaire du centre de formation en gastronomie à Brazzaville, compte aller plus loin dans le métier de cuisinier qu'il exerce. Il a annoncé la création dans les prochains jours du premier restaurant gastronomique en République du Congo.

« Dans ce restaurant, nous allons revaloriser la cuisine congolaise. Les gens mangeront de la ferme à l'assiette et boiront la boisson congolaise. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ce projet. Je pense que j'aurai suffisamment des moyens pour le réaliser », a confié le chef cuisinier Thianslly Arlych Madzou Moukassa. « Ce projet nécessite assez d'argent. Si je l'ai, cela me permettra de l'ouvrir dans le pays », a-t-il promis.

Le chef Madzou Moukassa a fait ses premiers pas dans la cuisine en 2016, grâce à une formation du Projet de développement des compétences pour l'employabilité. Il s'est ensuite perfectionné en passant des stages dans des grands hôtels de Brazzaville. Par la suite, il va créer son premier restaurant qu'il finira par fermer à cause de taxes de tout genre exigées par les services du commerce et des impôts, malgré la passion qu'il a pour ce métier de l'art culinaire.

Sans se décourager, il s'orientera vers la formation en ouvrant un centre de formation gastronomique où il a aujourd'hui 200 éleves dont l'âge varie entre 18 ans et plus. Ce qui lui a valu plusieurs voyages à l'étranger. Le dernier en date c'est celui de Saint-Petersbourg, en Russie, où il a décroché une médaille d'or et un bras d'or lors du championnat mondial de la cuisine. « Quand nous sommes arrivés, il y avait la pâtisserie, la cuisine, le restauration et le bar. J'ai proposé plusieurs plats dans la cuisine parce que j'étais seul. Ces plats m'ont permis de remporter ce sacre », a-t-il souligné.

Thianslly Arlych Madzou Moukassa a présenté le bouillon sauvage, le bouillon de poisson d'eau douce à la nage, le poisson salé sous deux facettes, à savoir aux aubergines et à la purée aux légumes du jardin d'Éden, et le poulet à la moambe ou la sauce graine. « Une recette que j'ai revisitée qui a donné plus de saveur et de vivacité », a-t-il assuré. C'est donc ce plat qui a fait de lui champion du monde dans la cuisine. Il a eu la médaille d'or et le bras d'or qui symbolisent ce métier dont le secret est gardé par les cordons bleus eux-mêmes. Il se dit heureux d'avoir arraché ces prix au nom de son pays, la République du Congo. « J'aime tellement mon pays que pour moi, c'est un sentiment accompli. Cela me donne plus de force et de motivation pour faire davantage pour mon pays », a affirmé l'heureux gagnant.

Thianslly Arlych Madzou Moukassa a fait savoir que ce métier a beaucoup d'avantages car il ouvre les portes de l'emploi et des voyages y sont en abondance. « A une seule condition d'en être conscient. Il faut aussi être poli, discipliné et avoir le sens de l'écoute », a-t-il conseillé. La seule chose qu'il regrette c'est le manque d'unité entre cuisiniers car, il estime que l'avenir de ce métier dans son pays passe par l'unité et l'entente de la corporation.

Notons que ce chef cuisinier est aussi chevalier dans l'Ordre du mérite congolais, médaillé et assiette d'or, cordon bleu en 2022.