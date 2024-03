Congo-Brazzaville: Slamouv 2024 - Plusieurs artistes attendus à Brazzaville

Vingt artistes de différents horizons seront sur scène à Brazzaville, à partir du 15 avril, dans le cadre de la troisième édition du festival international de poésie urbaine « Slamouv ». Aux rythmes du slam congolais et du monde, l'événement fera vivre aux spectateurs une ambiance conviviale.

Sur le thème « Oser l'impossible », le festival sera organisé par l'association Slamourail, sous la direction artistique de la slameuse Mariusca Moukengue, en partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC) et Pefaco hôtel Maya-Maya. Cette édition 2024 de Slamouv se tiendra dans trois villes congolaises différentes avec des dates bien précises, notamment du 15 au 20 avril à l'IFC de Brazzaville, du 22 au 25 avril à l'IFC de Pointe-Noire, et du 26 au 27 avril à Dolisie.

Les talents créatifs qui seront sur scène au Congo auront l'occasion de rencontrer d'autres artistes slameurs pour partager les idées, les expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale. Ce grand rendez-vous qui vise à transcender les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques contribue ainsi au développement du slam au Congo et aux carrières artistiques de certains jeunes slameurs qui manquent parfois de visibilité et de notoriété.

À cet effet, des concerts live seront livrés par des artistes tels que Fann Attiki, Mwasi Moyindo, Guer2vie, Tiger, Ferdain slam, John Brown, Cardy Youelo, Jorath (Congo), Lydol (Cameroun), Diofel (France), Darline Gilles (Haïti), Gayllah (Madagascar), et Do (RDC), Samira Fall (Sénégal), la voix de l'orphelin (Gabon), Boraél Auror (Maroc), Seminvo (Bénin), le Salmeur (Guinée).

%

Cet événement qualifié par les organisateurs de familier mettra à l'honneur les différentes facettes de la poésie urbaine à travers une programmation riche destinée à tous les publics. Il permettra aux artistes de se rassembler et de disposer d'une scène pour y exprimer leurs talents. L'association organisatrice a l'ambition de montrer l'image positive de la richesse, de la diversité, de la mixité culturelle et du dynamisme des poésies urbaines. Ce sont ces univers très présents à Brazzaville, entre autres, que les organisateurs ont à coeur de promouvoir. Depuis sa première édition, ce festival s'est développé avec une programmation enrichie et a su asseoir sa réputation en attirant des artistes du monde. Aujourd'hui, Slamouv et devenu un tremplin pour la diversité.

En dehors des concerts, sont inscrits aussi au programme de cette édition des ateliers de formation dédiés aux jeunes pour créer des champions de demain dans le monde du slam. Ces ateliers permettront aux organisateurs et leurs partenaires de mettre en oeuvre un certain nombre d'activités au bénéfice des participants, consacrées à promouvoir la richesse créative des jeunes et favoriser l'émergence des nouveaux talents sur l'ensemble du territoire national. La rencontre fera intervenir des formateurs influents du monde du slam qui, par leurs parcours et expériences, constitueront une source d'inspiration pour les jeunes, d'une part, et faire comprendre aux participants que le parcours de réussite n'est pas linéaire, mais rempli d'obstacles à surmonter, de l'autre.