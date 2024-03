Congo-Brazzaville: Slam - Mwassi Moyindo en concert ce 30 mars à Brazzaville

La jeune slameuse congolaise Mwassi Moyindo livrera un spectacle privé au Tacos 242, en début de soirée.

Après avoir fait sensation le 8 mars dernier lors du concert 100% féminin organisé par l'Institut français du Congo, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Mwassi Moyindo est très excitée de revoir son public, le 30 mars au Tacos 242. Pour ce show privé, la slameuse congolaise promet de mettre la barre haute comme toujours. A cet effet, elle déploiera son répertoire constitué de titres aux paroles et mélodies originales comme «Zala yo» ; «Ngiena» ; «Luzolo» ; «Congo dieto» ; «Nitu» ; etc.

Sa toute récente mélodie « Femme au-delà de l'imagination » sera également à délecter. Un single de trois minutes qui rend hommage à toutes ces femmes ayant pu se démarquer dans divers secteurs d'activité : peinture, slam, architecture, cinéma, entrepreneuriat, gastronomie, droit, etc. Partager ce morceau avec le public en cette fin de mois de mars se veut aussi une manière de conscientiser la gent féminine à ne plus se contenter d'être juste une femme au foyer, mais à être participative de l'économie et du développement de son pays ; à s'inspirer des modèles qui existent afin de laisser également un héritage inspirant à d'autres femmes.

« Pourquoi le slam ? Parce qu'il m'a trouvée et m'a repêchée, m'a passé l'oriflamme, m'a dit qu'aux travers toutes les flammes, ma place est dans l'art. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous ce 30 mars au 242 Tacos street », a récemment posté l'artiste sur sa page Facebook afin de titiller les internautes et les inviter à son spectacle. Le rendez-vous est donc pris avec le public !