Congo-Brazzaville: Loisirs - Femyba pour l'épanouissement des enfants congolais

Le réalisateur congolais Olivier Sita a organisé à Pointe-Noire, du 20 au 24 mars, la deuxième édition du Festival mbongui ya bana (Femyba) en vue de contribuer à l'épanouissement des enfants congolais.

La deuxième session du Femyba a réuni près de 200 enfants, dont l'âge varie entre 5 et 14 ans. Ils ont pris part à plusieurs activités à la fois ludiques et créatives, entre autres, de la danse, du chant, du théâtre, de la poésie et bien d'autres.

Ces enfants appartiennent à des institutions différentes, à savoir les écoles privées et publiques, les écoles de dimanche des églises traditionnelles et celles dites de réveil, les centres d'encadrement des langues et de métiers sans oublier les centres d'accueil et les orphelinats.

Pendant les quatre jours qu'a duré cette manifestation culturelle, plusieurs sous-activités ont été organisées, en l'occurrence les ateliers de formation sur l'assainissement, l'instruction civique ainsi que les débats sur les questions liées à la jeunesse, à l'école et à l'avenir. Toutes ces sous-activités ont eu lieu tous les jours avant midi. Par contre, ces mêmes jours, dans l'après-midi, il y avait souvent des spectacles.

Les organisateurs ont prévu étendre l'organisation du Femyba à l'intérieur du pays, notamment dans le département de la Bouenza, en particulier dans la localité de Mouyondzi. « Organiser Femyba à Mouyondzi est une chose essentielle car tous les enfants jouissent des mêmes droits », a conclu le coordonnateur.