Maroc: Chichaoua - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise une large campagne de chirurgie de la cataracte

Commune de Mzouda (province de Chichoua) - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité (FMVS) a lancé, vendredi au niveau de la commune de Mzouda, une large campagne de chirurgie de la cataracte en faveur des populations issues des douars relevant de la province de Chichaoua, touchés par le séisme du 08 septembre dernier.

Cette initiative qui se poursuit jusqu'au samedi s'inscrit dans le cadre d'une importante campagne de chirurgie de la cataracte, lancée du 22 au 30 mars courant, au profit des populations issues des douars sinistrés des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua, avec au programme le diagnostic, des opérations chirurgicales ainsi que des contrôles post-opératoires.

Au total, quelque 300 patients issus des douars relevant de Chichaoua et d'Amizmiz, zones sévèrement touchées par le séisme du 08 septembre dernier, bénéficient de cette action humanitaire. Une équipe de 34 personnes composée des cadres, des assistantes sociales et des techniciens de la Fondation ainsi que des chirurgiens (10) et du personnel paramédical de l'Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS), sont mobilisés dans le cadre de cette campagne.

Après une première phase largement réussie à Amizmiz, cette seconde phase, déployée au niveau du site des Unités Médicales Mobiles Connectées (UMMC)-FMVS au douar de Mzouda (48 km de Chichaoua), a connu la mobilisation des ressources humaines et techniques des UMMC-FMVS, en sus d'importants moyens en vue d'assurer le bon déroulement de la campagne, ainsi que la mise en oeuvre des conditions optimales d'accueil et de prise en charge des populations.

%

Des espaces spécifiques pour une préparation préopératoire de qualité et de sécurité sont mis en compte, avec une mise en place à proximité des UMMC-FMVS.

"Plus de 150 patients issus de douars relevant de la province de Chichaoua devraient bénéficier de cette campagne médico-chirurgicale", a précisé dans une déclaration à la MAP, Abdallah Omar Moussa, responsable du Pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Dans le cadre de son souci d'améliorer les services de santé offerts à la population, la Fondation organise cette large campagne de chirurgie de la cataracte pour les cas diagnostiqués grâce à l'intervention de l'Unités Médicale Mobile Connectée (UMMC) au niveau de la commune de Mzouda (province de Chichaoua) mais également au niveau de l'UMMC de la commune d'Adassil relevant de la même province, a-t-il expliqué, notant que cette initiative est menée en partenariat avec les autorités locales, la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale et l'Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS).

Pour sa part, le coordinateur du Programme des UMMC-Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Dr Nouredine Ratbi a relevé que cette 2e phase, organisée au niveau de la commune de Mzouda vise à assurer la prise en charge des patients, à améliorer leurs conditions de vie, et à faciliter l'accès des populations aux prestations spécialisées de chirurgie, en complétant l'offre de soins en médecine générale et télé-expertise délivrées par les UMMC-FMVS.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires de cette campagne ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d'entourer la population de ces zones, mettant en exergue les efforts soutenus de la Fondation et de tous ses partenaires visant, entre autres, à élargir et à améliorer l'accès des populations du monde rural aux soins spécialisés et de qualité.