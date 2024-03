Maroc: RADEEJ - Organisation de journées de sensibilisation pour rationaliser la consommation d'eau au profit des élèves des établissements scolaires dans la province d'El Jadida

El Jadida — La Régie autonome Intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ), a organisé des journées de sensibilisation pour rationaliser la consommation d'eau au profit des élèves des établissements scolaires dans la province d'El Jadida.

Ces journées ont été organisées du 2 au 8 mars en partenariat avec la délégation provinciale de l'éducation nationale à El Jadida, sous le thème "Nous sommes tous partenaires dans la préservation des ressources en eau", a indiqué la Régie dans un communiqué.

Selon la même source, ces journées de sensibilisation ont ciblé dans leur première phase les élèves des établissements scolaires Mrishat et Al Wifaq dans la commune de Moulay Abdellah, l'école appliquée et l'école Sidi Bouzid à El Jadida, ainsi que l'école du Groupe Al Arbaa Hachtouka dans la commune Ghedira, en plus du lycée qualifiant Errazi à El Jadida.

Les élèves de ces établissements ont été sensibilisés, à travers des présentations, aux enjeux de l'eau et à l'impact de la crise actuelle sur les ressources hydriques du pays, accentuée par la limitation de ces ressources. Face à cette réalité, il devient impératif pour chacun d'adopter une transition de la culture de l'abondance vers une gestion rationnelle et économe de l'eau.

Lors de ces journées, tous les élèves ont manifesté un engagement enthousiaste à la thématique, exprimant leur volonté de changement et leur détermination à inciter leurs familles et amis à une consommation rationnelle de l'eau, qu'ils ont illustré à travers des dessins et des projets présentés avec créativité.

Ainsi, les élèves ont bénéficié de brochures et d'affiches promouvant les meilleures pratiques de gestion d'utilisation de l'eau, visant à préserver cette ressource précieuse pour les générations présentes et à venir.