Maroc: Dans le cadre de l'opération humanitaire ordonnée par SM le Roi, l'Agence Bayt Mal Al Qods achève l'opération du panier alimentaire et poursuit la distribution des repas à Al Qods

Al Qods — L'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a achevé, vendredi à Al Qods, l'opération de distribution des paniers alimentaires au profit de près de 2200 familles bénéficiaires dans le cadre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al Qods, consistant en l'envoi d'aides humanitaires aux Palestiniens à Al Qods et à Gaza en ce mois béni du Ramadan.

Cette opération, menée en partenariat avec des institutions de la ville sainte, y compris le Gouvernorat d'Al Qods, le Cercle du Waqf et des affaires de la Mosquée Al Aqsa et la Direction de l'Education et de l'Enseignement, a bénéficié à des familles de la vieille ville et d'autres quartiers de la ville ainsi que des localités de la périphérie d'Al Qods relevant du Gouvernorat, outre plusieurs établissements hospitaliers équipés de cuisines internes au service des patients, tels que l'hôpital de l'Association des oeuvres de bienfaisance et les hôpitaux Augusta Victoria-Al Matlaa et Al Hilal.

Par ailleurs, les équipes opérant avec l'Agence Bayt Mal Al Qods poursuivent l'opération de distribution des repas avec une moyenne de 1000 unités par jour au profit des hospices relevant des localités situées en dehors du mur, comme l'hospice Beddou et celui d'Al Judeira, outre le camp de Kalindya, Bayt Hanina Al Balad et Al-Ayziria. Aussi, des opérations de distribution de repas ont également bénéficié aux fidèles de la Mosquée Al Aqsa lorsque les conditions sécuritaires le permettaient.

Ont également bénéficié de repas, les pensionnaires du centre d'accueil Ahl Gaza à Al Ayziria, des orphelinats et des maisons de retraite dans le même quartier. En outre, des repas ont été distribués quotidiennement à d'autres localités telles que Ram, Al Aissaouia, le camp Chaafat et Taouri, la vieille ville, Sour Baher, Salouan et le village du prophète Samuel.

A l'occasion de Aid Al fitr, l'Agence prévoit la distribution de 200 tenues au profit des orphelins pris en charge par l'institution, ainsi que l'organisation de soirées religieuses de récitation du coran et de panégyriques.