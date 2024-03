Sénégal: A Ndiaye Ndiaye où tout a commencé, le destin prodigieux de Bassirou Diomaye Faye était tracé

+++Par Amadou Baba Ba, envoyé spécial à Ndiaganiao+++

Ndiaye-Ndiaye, 29 mars (APS) - L'accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême est tout sauf une surprise pour les habitants de Ndiaye-Ndiaye, qui avaient déjà tracé un destin prodigieux à "l'honorable" fils prodige.

Pour beaucoup, l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme cinquième président de la République du Sénégal, dès le premier tour, tient du miracle en raison notamment des vents contraires qui soufflaient pour freiner l'accomplissement de cette ambition, le 24 mars.

Dix jours plutôt, il dormait encore en prison. Alors, lorsque les premières tendances le créditent d'une victoire dès le premier tour, ses partisans peinent à y croire, estimant sans doute qu'une telle perspective s'avérait trop beau pour être vrai.

Sauf pour les habitants de Ndiaye-Ndiaye, un village de la commune rurale de Ndiaganiao, située à 105 kilomètres de Dakar, qui ont vu naître Bassirou Diomaye Faye.

Pour la petite histoire, le tout nouveau chef de l'État du Sénégal a soufflé sa 44e bougie le lendemain du scrutin.

Un miracle, ce succès ? Que non, pour les Ndiaganiaois. Pour eux, l'explication est toute simple : à enfant prodige, destin prodigieux. Diomaye ne signifie-t-il pas "L'Honorable" en langue sereer ?

Le baobab, arbre tutélaire de Ndiaganiao, village d'origine du nouveau chef de l'Etat

Garçon bien né

A l'école comme dans la vie de tous les jours, Bassirou Domaye Diakhar Faye, son nom complet, a toujours fait preuve d'honorabilité. Ce qui lui a valu tableaux d'honneur et éloges fervents de tous les habitants du village tant le jeune garçon est d'un comportement irréprochable.

De l'élémentaire à l'école du village au CEM, à Mbour, à 32 kilomètres de là, Diomaye a toujours été parmi les premiers de sa classe. A part une admission au Bac dès le premier tour, sans la mention qu'il convoitait, il a toujours fait la course en tête jusqu'à l'obtention de sa Maîtrise en Droit et son admission à l'ENA, l'Ecole nationale d'administration. Il en sort inspecteur principal des Impôts.

Mor Sarr, son camarade de classe en 6e se souvient : "Diomaye était un élève brillant et calme, qui donnait les bonnes réponses aux questions des professeurs. Il était très fort en français. J'étais plus attiré par les mathématiques, la seule matière où je parvenais dès fois à le dépasser".

Nous sommes en 1992-1993, les deux collégiens viennent du même village et naturellement une certaine proximité se crée entre eux. Elle sera renforcée par le sain désir du petit Diomaye d'exceller dans toutes les matières. "J'étais bon dans les matières dites scientifiques et lui dans celles littéraires", rappelle Mor Sarr.

Diomaye se rapproche davantage de Mor, qui l'aide, après les heures de cours, à déchiffrer les équations mathématiques que leur posait leur professeur. "Cela nous a rapproché".

De cette soif de savoir naîtra une amitié qui résiste au temps, la conscience politique s'y étant greffée. Mor est d'ailleurs le responsable local de PASTEF, la formation de Diomaye.

Entre le président Diomaye et le responsable départemental de PASTEF, Mor Sarr, une amitié de plus de 30 ans.

Village le plus célèbre du Sénégal

Dans leur quartier général, un grand local en dur au toit en tôle ondulée, au coeur de Ndiaganiao, les vestiges de la campagne électorale sont toujours visibles : des chaises utilisées lors des meetings, des affiches à l'effigie du président élu et à celle de Ousmane Sonko, son mentor politique.

Quelques militants, bracelets aux couleurs du parti au poignet, jettent des yeux distraits sur un téléviseur qui diffuse le journal de 12 heures. Dans le siège local de PASTEF, des journalistes, étrangers et sénégalais, d'ailleurs plus nombreux que les militants, ce jour-là, s'impatientent.

Comme le président Léopold Senghor pour Joal et Djilor, Diomaye Faye, plus jeune président du Sénégal, a réussi à mettre Ndiaganiao et Ndiaye Ndiaye sur la mappe. Il est devenu le village le plus célèbre du pays. De partout, Mor Sarr reçoit des sollicitations des médias qui pour une interview qui pour être accompagnés à la maison familiale du nouveau président sénégalais.

Pour arriver sur les lieux, il faut passer par des ruelles sablonneuses jonchées pour certaines d'excréments d'ânes et de chevaux.

Ndiaye Ndiaye, la bourgade natale

Sise à Ndiaye Ndiaye, bourgade paisible de Ndiaganiao, cette concession modeste à la cour spacieuse, est, ce jour-là, le lieu de ralliement de notables du village, des parents et de visiteurs.

Installés sur des chaises en plastique, disposés en demi-cercle, sur une vaste véranda, ils sont parés de leurs plus beaux caftans.

Tous ont vu grandir Diomaye, avoir d'excellents résultats à l'école et montrer une ardeur et une ingéniosité dans les travaux champêtres pendant les vacances scolaires.

Solane Diouf, fait partie des notables du village. Il dit : "Je suis un voisin mais je fais partie de la famille depuis très longtemps, des gens dignes, et Diomaye est quelqu'un de bien éduqué, à qui ses parents ont inculqué des valeurs fortes, qui ont développé en lui un leadership précoce".

Un grand poster à son effigie trône sur un mur, derrière son père assis sur sa chaise, élégant, le châle assorti à son fez. Samba Ndiagne Faye, malgré l'âge avancé et les nombreuses interviews sans prise de rendez-vous se prête gentiment au jeu. Son épouse, elle, à la santé fragile, préfère se reposer dans sa chambre.

Samba Ndiagne Faye, ne tarit pas d'eloges sur son fils de président, a qui ses parents ont inculque des valeurs cardinales.

"Diomaye a toujours été un enfant calme, poli et obéissant à ses parents et à ses aînés tant qu'il s'agisse d'agir en droite ligne des valeurs de droiture, de justice, d'équité que je lui ai inculquées", témoigne-t-il d'une voix posée. "C'est pour cela que je n'ai jamais levé la main sur lui", dit-il.

"Thiapathioly"

Une chose de rare sous nos cieux, que lui envieraient nombre d'enfants. Car, à une certaine époque, la chicotte, les gifles ou les fessées faisaient partie intégrante de l'éducation. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. Mais Diomaye est un jeune premier qui ne se permet aucun écart de conduite, un "thiapathioly" comme on dit en wolof.

"Du temps où il était écolier, après ses cours, c'est lui qui partait chercher des fagots de bois pour sa mère, lavait la vaisselle, pilait pour elle le mil et les graines ; bref, il s'adonnait à toutes les tâches dévolues aux filles dans nos contrées", se souvient Abdoulaye Diouf, ce sexagénaire, tirant de grosses bouffées de sa pipe.

Pour Abdoulaye Diouf ,qui a vu grandir le jeune président, l'accession de Diomaye a la magistrature est un mérite gagne au prix de service rendus a sa mère, Khady Diouf

"Dieu l'a gratifié pour services rendus à sa mère ", dit-il fièrement, avant d'ajouter : "Autre chose que je peux dire de ce garçon : personne - ni même son père, ni sa mère- ne peut le dévier de la droiture".

Son père, justement, avoue qu'il ne l'a jamais "vu être mêlé à une bagarre, ce qui est courant entre enfants à bas-âge."

"Vous pouvez demander au hasard aux habitants du village. Ils te diront la même chose", soutient-il. Djodie Diéry Faye, qui a joué avec Diomaye enfant, confirme. "On attelait ensemble les chevaux de nos parents pour aller aux champs, en compagnie de ses frères Abdou Aziz et Mansour. On devait avoir 13-14 ans, mais jamais, il n'a eu le moindre accrochage avec quiconque".

Plus âgé que lui de deux ans, Djodie Diery est aux anges lorsqu'il se représente son camarade de jeu devenu président de la République du Sénégal.

Témoin privilégié d'un évènement historique

Il se considère comme un privilégié pour être témoin de cet évènement historique. Quand il évoque ce soir du 24 mars 2024, il a des étoiles dans les yeux, comme s'il n'était pas toujours revenu de son euphorie.

Djodie Diery espère vivre assez longtemps pour voir Diomaye réaliser de grands desseins pour le pays. "Avec lui, le Sénégal vivra une période faste, connaîtra un réel développement, et la CEDEAO se réconciliera avec ses habitants", pense savoir cet ancien globe-trotter, passé par plusieurs pays de la région ouest-africaine.

Fortes attentes

Sur les questions internationales comme sur les priorités nationales, les attentes des habitants de Ndiaganiao sont nombreuses envers leur président.

Tenning Ndour, la cinquantaine, est femme au foyer. Sous le chaud soleil de midi, elle discute avec son fils adolescent, attendant que leur charrette, principal moyen de transport ici, soit attelée.

Il était revenu voter, mais s'apprête à retourner à Kayar où il exerce de petits boulots. Elle espère que le nouveau chef de l'Etat trouvera une solution afin que "nos enfants ne quittent plus nos terroirs et prennent le chemin de la migration irrégulière".

A voir le nombre de groupes de jeunes et de moins jeunes massés à l'ombre des arbres, devisant et buvant du thé, l'oisiveté fille d'un chômage endémique, semble être leur lot quotidien.

Dans cette commune rurale défavorisée, mais avec un réel potentiel agricole, seuls six des trente-sept villages qui la composent sont électrifiés, renseigne Mor Sarr de PASTEF. L'eau courante est toujours un luxe. Il en était ainsi lorsque Diomaye Faye était encore élève. Ndiaganiao ne dispose toujours pas d'hôpital, juste un dispensaire. Heureusement que Diomaye est là. L'énarque y organise souvent des journées de consultation médicale gratuite. Il a offert une ambulance au village. "Ses actions caritatives sont nombreuses", soutient-on ici, rappelant que leurs doléances sont connues de leur président.

Commune rurale défavorisée, Ndiaganiao, désormais village le plus célèbre du pays, les charrettes constituent le moyen de transport privilégie des habitants

L'une des attentes de Fatou Sène, la quarantaine, réside dans la construction d'une route praticable. Elle qui effectue de fréquents aller-retours entre Gossas, où elle est originaire, et Ndiganiao où elle mène sa vie d'épouse, sait de quoi elle parle. La piste allant du croisement de Sandiara à Ndiaganio n'est sans doute pas meilleure.

Des travaux sont en train d'y être effectués. Ils seront sûrement accélérés, maintenant qu'un fils de Ndiaganiao est à la tête de l'Etat. Rien que pour l'image du Sénégal, il ne serait pas bien vu que la route menant au domicile familial du président soit truffée de nids de poule et de crevasses.

"Diomaye relèvera le défi"

Malgré "la vie chère, le manque d'eau et toutes les difficultés" qui affectent leur contrée et au-delà, le pays entier, Anta Dione, paysanne, et tous les Niaganiaois, n'ont pas de doute que le fils du terroir relèvera ces défis et bien d'autres. "C'est une personne bien, de grand coeur et qui sait d'où il vient", soutiennent-ils en choeur.

"Je sais que le président Diomaye relèvera les défis qui se présenteront a lui" dit son oncle et homonyme.

Diomaye Diakhar Faye est l'homonyme du président, frère cadet de son papa. Il n'est pas adepte d'un optimisme béat.

Avec la distance axiologique caractéristique du monde académique, il sait que la fonction présidentielle n'est pas une sinécure.

Diomaye sait d'où il vient

"En tant que politologue, je saisis la pleine mesure de cette noble et lourde charge, parce que je connais la réalité du Sénégal. Pendant ces 24 dernières années, le comportement de certaines personnes qui représentent les institutions a bien terni l'image du pays. La corruption s'est presque sclérosée. Et si dans un pays, les mauvaises pratiques politiques se perpétuent pendant des années, presque pendant une génération, elles deviennent comme normales et finissent par faire partie plus ou moins des moeurs", analyse-t-il.

Aussi, "voir (son) fils se retrouver dans cette situation compliquée et pour laquelle le peuple lui fait confiance afin d'apporter les corrections idoines" lui procure à la fois "fierté" et "prudence".

Toutefois, dit-il, "il sait plus que quiconque qu'il ne peut y avoir de développement industriel et économique sans passer par le secteur primaire. Sa culture de fils de paysan est certainement l'une des raisons pour lesquelles la question de l'agriculture est aussi importante pour lui. De plus, il est allergique à l'injustice et est très généreux avec les personnes démunies. C'est une personne avec beaucoup de qualités".

"Tout ça peut être compliqué, mais je sais que Diomaye peut relever le défi", ajoute-il.

En attendant, son élection a créé une réelle émulation auprès des écoliers et collégiens qui reviennent de l'école primaire où le chef de l'Etat élu a étudié. Enfants d'ouvriers, de paysans, qui n'ont pas les bras assez longs pour bénéficier de pistons et autres passe-droits, ils savent désormais que "tout est possible à force d'y croire, poussés par une forte abnégation", comme le dit avec détermination Astou Dione, élève en Seconde L.

Mansour, lui est un neveu du président. Il est le fils du grand frère de ce dernier. A la question de savoir ce qu'il aimerait faire plus tard, quand il sera grand, la réponse est toute trouvée : "président de la République".