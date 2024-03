Addis Abeba — La devise « C'est mon barrage » a créé un grand sentiment d'appartenance et a inspiré les Éthiopiens à apporter un soutien indéfectible à la construction du Grand barrage de la Renaissance, selon l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis et négociateur en chef du Grand barrage, Sileshi Bekele.

La construction du barrage, qui a débuté en 2011, est désormais presque terminée. L'Éthiopie a exprimé à plusieurs reprises sa position selon laquelle la construction du barrage est basée sur la coopération, l'utilisation équitable des ressources en eau et le bon voisinage.

Lors d'une conférence de presse à la suite de l'échec des négociations, l'ancien ministre de l'eau et de l'Énergie et l'actuel ambassadeur éthiopien aux États-Unis et négociateur en chef du barrage a été interrogé sur la gestion du barrage une fois son achèvement.

Une journaliste du Moyen-Orient lui a demandé : « Qui va administrer le barrage une fois terminé ? », se souvient Sileshi. Il a fièrement répondu avec la célèbre réponse "C'est mon barrage. Nous, les Éthiopiens, nous en occuperons".

Le négociateur en chef a affirmé que le slogan #ItsMyDam occupe une place particulière dans le coeur de tous les Éthiopiens depuis cette conférence de presse historique ajoutant que ce slogan a joué un rôle central dans la mobilisation du public en créant un sentiment d'appartenance et une motivation à soutenir le barrage.

#ItsMyDam, largement promu par les institutions, les individus, les médias et les réseaux sociaux, a suscité une grande inspiration auprès du grand public.

La 13e année de pose des fondations du Grand barrage de la Renaissance sera commémorée à la fin de ce mois sous le thème : « Ensemble, nous l'avons rendu possible ».

Le thème « Ensemble, nous avons rendu cela possible » démontre que les Éthiopiens ont atteint la dernière phase de la construction du barrage en travaillant dans l'unité et qu'il s'agit d'une gratitude et d'une reconnaissance des Éthiopiens pour leur soutien et leur contribution indéfectibles au barrage, a-t-il ajouté.

Au cours des dernières années, plus de 19 milliards de Birr ont été collectés pour la construction du barrage grâce à divers mécanismes de collecte de fonds.