Afrique de l'Est: Des policiers éthiopiens déployés au Soudan du Sud ont reçu un accueil chaleureux

Addis Abeba — Une cérémonie d'adieu a eu lieu aujourd'hui pour les hauts responsables de la police éthiopienne qui partent rejoindre la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud.

Lors de la cérémonie d'adieu, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremikael, a dévoilé que la police éthiopienne est de plus en plus recherchée par les organisations internationales en raison de ses normes éthiques et de ses capacités militaires.

Il a exhorté les officiers à démontrer les normes élevées de moralité et de compétences policières de la police éthiopienne aux civils et aux officiers des autres pays qu'ils rencontreront au cours de la mission.

Le commandant en chef du Centre de maintien de la paix de la police fédérale éthiopienne, Tegegn Agaz, a pour sa part apprécié les policiers fédéraux et régionaux qui ont servi comme forces de maintien de la paix au Soudan, au Soudan du Sud, à Abyei et en Haïti pour avoir accompli leur mission et défendu l'image du pays et de l'institution.

Le commandant Tegegn a également appelé les hauts policiers déployés à respecter la culture et les valeurs des localités qu'ils serviront dans le pays hôte.