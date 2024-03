Ethiopie: La société des parcs industriels a mis en oeuvre une gestion moderne de l'information foncière.

Addis Abeba — La Société de développement des parcs industriels a officiellement lancé aujourd'hui le système moderne de gestion de l'information foncière.

Le directeur général de la société, Akilulu Tadesh, a officiellement lancé le programme.

Selon le directeur général, le système moderne de gestion de l'information foncière, officiellement lancé, montre l'efficacité de la réforme initiée par l'entreprise dans le domaine de la numérisation.

Pour la mise en oeuvre et le succès du programme, tous les parcs industriels ainsi que les dirigeants et les travailleurs du secteur foncier et des infrastructures doivent travailler dur.

Le système moderne de gestion de l'information foncière a été mis en oeuvre aujourd'hui par la société pour capturer de manière numérisée toutes les informations sur les terres gérées par la société.

Il a été également indiqué qu'il est possible d'enregistrer et de surveiller correctement les informations sur les baux et les locations dans un système moderne ainsi que de recevoir des rapports et d'effectuer toutes les activités liées au terrain via le système.

Les informations obtenues de la Société de développement des parcs industriels indiquent que les responsables des parcs industriels ainsi que les parties impliquées dans le projet sont impliqués lors du lancement du système.