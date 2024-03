Algérie: Ramadhan dans le Sud - Elan de solidarité avec des familles déshéritées et les personnes de passage

OUARGLA — Les actions caritatives et de solidarité durant le mois de Ramadhan, traduites sous toutes leurs formes, s'accélèrent en ce mois sacré de piété et d'entraide à travers multiples actes, dont l'ouverture des restaurants de Coeur "Rahma" à la satisfaction des familles nécessiteuses, des personnes de passage et autres usagers de la route.

Dans la wilaya d'El-Meniâa, des points de restauration s'emploient en ce mois, avec le concours des associations, des bénévoles et de la direction de la solidarité et de l'action sociale (DASS) à servir des repas chauds d'Iftar et du S'hour aussi bien des familles déshéritées qu'aux passagers et usagers de la route, notamment ceux empruntant la RN-1 (transsaharienne) et la RN-51, axe névralgique traversant la région.

Par souci de s'enquérir de près des actions caritatives, le wali d'El-Meniâa, Mokhtar BenMalek, a effectué une visite d'inspection inopinée au niveau d'un espace de restauration localisé près de la RN-1, où il s'assurait de la qualité des repas servis aux passagers et usagers de la route, avant de convier les bénévoles d'oeuvrer au respect des conditions de qualité nutritive et de salubrité.

Le directeur du secteur de l'action sociale et de solidarité (DASS), Mohamed Merrouche, qui a souligné que les services de la DASS s'emploient à l'approche du mois de ramadhan à accorder tout l'aide voulue aux associations désirant ouvrir restaurants Rahma à travers le territoire de la wilaya, a relevé que cinq espaces de restauration ont été ouverts en ce mois à travers les différents endroits du territoire de la wilaya.

Pour accompagner ces oeuvres caritatives, la DASS organisent, en coordination avec les servi ces du commerce, de la santé et de la protection civile de la wilaya, des visites de contrôle des activités de ces points de restauration pour veiller au respect de l'hygiène et des dates de péremption des produits alimentaires à préparer.

De pareilles actions sont également menées dans la wilaya de Tamanrasset où pas moins de 20 restaurants "Rahma" ont été ouverts en ce mois de miséricorde à l'initiative des scouts musulmans algériens (SMA), des associations bénévoles et celles de quartiers pour servir une moyenne de 500 repas par jour à la satisfaction des passagers et personnes démunies.

Quinze restaurants dédiés à l'Iftar au profit des passants, des nécessiteux et les sans domicile fixe (SDF) sont ouverts durant le mois de Ramadhan dans la wilaya de Ghardaïa.

Ces restaurants, soumis quotidiennement à des contrôles d'hygiènes et de l'engagement au respect du protocole d'hygiène sanitaire, offrent plus de 2000 repas chauds /jour.

D'autre part, au total 30.459 familles nécessiteuses de la wilaya de Ghardaïa ont bénéficié d'un versement de 10.000 DA à chacune dans leurs comptes courants postaux, a fait savoir la DASS.

Le secteur des affaires religieuses et des wakfs a mobilisé 10570 millions de dinars pour venir en aide dans le cadre du fonds de la Zakat aux 1.057 familles nécessiteuses recensées par les comités des mosquées à travers les différents quartiers de la wilaya.

Dans la wilaya de Touggourt, l'on relève que plus de 30.000 familles défavorisées des différentes communes de la wilaya se sont vues accorder la prime de solidarité ramadhan, en plus de l'organisation par le comité du croissant rouge algérien (CRA) des tables d'Iftar au niveau de 12 endroits de restauration retenus à travers le territoire de la wilaya.

A ces efforts des actions multiformes de solidarité en ce mois vient s'ajouter la remise des colis de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses et défavorisées de la wilaya, à l'instar de la fondation caritative sociale "Beyt El-Khir", qui s'est attelée depuis début de ramadhan à la remise des produits alimentaires et l'organisation des visites aux malades.

L'association "Afak" s'est, pour sa part, impliquée dans ces actes de solidarité en oeuvrant à assurer plus de 250 repas chauds et 100 autres froids au profit des passagers au niveau de la gare routière.

Emboitant le pas à son homologue, l'association de protection des coeliaques s'emploie à venir en aide, en ce mois de ramadhan, aux malades leur fournissant les produits alimentaires spéciaux et produits médicamenteux, en sus de l'animation des activités de sensibilisation et de prévention en direction des coeliaques, a indiqué la présidente de l'association, Ahlam Kouidri.

Cet élan de solidarité en ce mois sacré est également concrétisé dans la wilaya d'Ouargla par l'ouverture de 26 restaurants "Rahma", fruit des actions bénévoles de la wilaya, des entreprises économiques et associatives caritatives et des bienfaisants, a indiqué le directeur de la DASS, Ahmed Sakhi.

Outre la remise de la prime de ramadhan au profit de 10.811 des personnes défavorisées et nécessiteuses, l'on relève la distribution, par le CRA, d'un quota de 1.000 colis de denrées alimentaires au profit des familles nécessiteuses, en sus de la distribution des repas d'Iftar au profit des usagers de la route, notamment au niveau des deux axes routiers de Berkaoui et Hassi-Messaoud, a indiqué la présidente du CRA, Djamâa Merabet.

Ces actions de solidarité menées par les associations et les organismes ne peuvent, toutefois, occulter celles personnelles menées par des particuliers pour venir, qu'il soit peu, en aide à ses frères en offrant des produits alimentaires ou des aides pécuniaires aux nécessiteux.