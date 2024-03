Sénégal: 64e anniversaire de l'Indépendance - Levée des couleurs au Palais présidentiel, célébrations dans les régions

Cette année, la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal sera marquée par une levée des couleurs au Palais de la République et des célébrations dans toutes les régions.

Le Président de la République, Macky Sall, a évoqué, lors de la réunion du Conseil des Ministres qui s'est tenue, mercredi 27 mars 2024, au Palais de la République, la célébration de la fête nationale du 4 avril. Il a instruit le Ministre des Forces armées « de prendre toutes les dispositions, avec les acteurs institutionnels concernés, pour la bonne organisation de la levée des couleurs au Palais de la République et les célébrations sur l'étendue du territoire national ». Elle sera précédée, la veille, par la traditionnelle cérémonie de retraite aux flambeaux.

Le désormais Chef suprême des Armées, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aura droit aux honneurs militaires dus à son rang. En lieu et place du grand défilé civilo-militaire, ce sera sous la forme symbolique d'une levée de couleurs. Les festivités du grand défilé traditionnel du 4 avril marquant la fête de l'indépendance du Sénégal ont été annulées cette année en raison de la situation politico-électorale tendue qui prévalait au Sénégal, suite au report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024.

Rappelons que les inquiétudes et incertitudes nées du report de l'élection présidentielle au 24 mars et qui planaient sur la tenue de la passation de pouvoir entre le Président élu et son prédécesseur à la date limite du 2 avril, terme de son mandat, se sont dissipées. La procédure accélérée de traitement et de transmission des procès-verbaux a considérablement réduit la chronologie et les délais du Code électoral en vigueur pour la proclamation des résultats officiels (provisoires et définitifs) de l'élection présidentielle qui s'est tenue le dimanche 24 mars 2024.

Sous ce rapport, la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv) siégeant à la Cour d'appel de Dakar a proclamé, mercredi 27 mars 2024, les résultats provisoires du scrutin. Des résultats que les sept sages du Conseil constitutionnel, faute de recours, vont, sans tarder, officialiser en proclamant, démocratiquement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye 5e Président de la République du Sénégal. S'ensuivront la cérémonie de prestation de serment et son installation officielle dans ses fonctions de Président de la République. En conséquence, la célébration de la fête du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale aura finalement lieu ce 4 avril 2024.