Cote d'Ivoire: Gestion Des pêcheries - Le personnel de 10 États du Golfe de Guinée formé à Abidjan

Une vingtaine de personnes en provenance de 10 Etats du Golfe de Guinée, prennent part, du 25 au 29 mars 2024, à Abidjan, à un stage de formation sur la gestion des pêcheries. Initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), la formation se tient à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon.

Les auditeurs sont issus des personnels des administrations en charge de la gestion de la pêche et de l'élaboration des politiques de pêches dans leurs pays respectifs. Le stage vise à doter les participants, d'outils scientifiques nécessaires, leur permettant de proposer des réglementations adaptées à une gestion des pêcheries à la fois durable et aisément contrôlable.

La cérémonie d'ouverture, tenue le 25 Mars, a été présidée par le Colonel Abé Aké Lazare, Directeur de l'Ismi. Il a souligné que cette formation porte essentiellement, sur le domaine de la réglementation, des politiques et stratégies régissant la gestion des pêcheries, ainsi que les problématiques liées à la pêche illicite non déclarée et non réglementée (pêche INN).

« L'on note dans les politiques maritimes des Etats du golfe de Guinée, un ensemble d'insuffisances, liées essentiellement à une gouvernance efficace, en vue d'une pêche durable. Ces insuffisances sont relatives au faible processus de délimitation des frontières maritimes, à l'absence de planification spatiale marine et à la faiblesse du cadre juridique de la gestion des pêches », a-t-il noté.

A cela s'ajoute, selon lui, la persistance de la pêche illicite au détriment de la sécurité alimentaire et des communautés locales des pêches, la précarité des pêcheurs artisanaux, l'absence d'une stratégie régionale efficace pour une commercialisation rentable des produits de la pêche et le développement de la chaîne des valeurs, la faiblesse de l'aquaculture et l'insuffisante expertise pour une meilleure prise en charge des problématiques liées à la pêche dont la question du réchauffement climatique. « Face à ce constat alarmant, ce stage vise à mettre en exergue, au profit des administrations compétentes, les outils nécessaires pour une gouvernance durable de la pêche », a-t-il poursuivi.

Hervé Moussaron, chef de la coopération française à l'Ismi, a souligné pour sa part, que la gestion des pêcheries est un défi essentiel à relever pour la promotion d'un espace maritime sûr et dynamique. Ce stage, faut-il souligner, est organisé avec le soutien et le financement de la coopération française.