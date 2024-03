Afrique de l'Ouest: Le Représentant spécial Simão conclut sa visite au Niger, réaffirme le soutien des Nations Unies

Dakar — Dans le cadre de la poursuite de son engagement de bons offices, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite de travail de quatre jours au Niger.

Durant sa visite, le Représentant spécial a eu des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, S.E.M. Bakary Yaou Sangaré ; le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration du Territoire, Général de Brigade Mohamed Toumba. Il a également rencontré le Corps diplomatique, l'équipe pays des Nations unies et des représentants de la société civile.

Les différentes rencontres ont permis de faire le point sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire que traverse le pays, et sur le besoin de renforcer la coopération entre les Nations unies et le Niger pour consolider la paix, la sécurité et le développement.

Le Représentant spécial a souligné l'importance du dialogue avec tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Il a salué les efforts fournis par les autorités de transition dans leur lutte contre le terrorisme, et a exprimé sa solidarité au peuple nigérien.

Le Représentant spécial a réaffirmé la disponibilité des Nations unies pour accompagner les autorités de transition et le peuple nigérien dans sa quête d'une paix durable.