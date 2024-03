Madagascar: PPN - Production d'huile alimentaire lancée à Anjozorobe

Une nouvelle ère s'ouvre pour les paysans d'Anjozorobe, spécialisés dans la culture de l'arachide et du soja, avec le lancement d'une pépinière industrielle dédiée à la transformation de ces produits en huile alimentaire.

La production de PPN (Produits de première nécessité) s'intensifie dans les différentes régions de Madagascar. Avant-hier, une pépinière industrielle pour la transformation d'arachide et de soja en huile a été lancée à Anjozorobe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Un district, une usine » (ODOF). Lors de la cérémonie officielle d'inauguration, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, a souligné l'importance de garantir les bénéfices pour les agriculteurs locaux.

« Il est primordial que les paysans tirent profit de cette pépinière industrielle, en augmentant leurs revenus grâce à la commercialisation de l'arachide et du soja », a-t-il affirmé. La gestion de cette installation à Anjozorobe est assurée par Randimby Mamisoa Toky, représentant de l'entreprise mandatée. Le ministre a souligné que l'amélioration du pouvoir d'achat des agriculteurs contribue au développement économique du pays, en favorisant des effets d'entraînement tels que l'investissement dans des intrants agricoles et l'augmentation des productions.

Fort potentiel

Anjozorobe produit annuellement 15 000 tonnes d'arachide et 7 000 tonnes de soja, mais ces chiffres peuvent encore croître. C'est pourquoi le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) a choisi ce site pour implanter cette unité de production d'huile alimentaire. Équipée d'une machine capable de traiter 500 kilos de matières premières par heure, cette usine peut produire jusqu'à 300 litres d'huile alimentaire par heure.

Lors de la cérémonie, le maire d'Anjozorobe a encouragé les paysans à accroître leur production d'arachide et de soja pour alimenter cette nouvelle pépinière industrielle. Il a également souligné l'importance de privilégier les produits locaux pour soutenir le processus d'industrialisation en cours. A noter que cette installation permettra d'approvisionner tout le district en huile alimentaire et fournira également de l'huile de meilleure qualité à des prix plus abordables à la ville d'Antananarivo. Trente coopératives regroupant les producteurs d'arachide et de soja dans le district d'Anjozorobe pourront vendre leurs produits à cette nouvelle usine.

Bref, le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce poursuit ses efforts d'industrialisation à travers le pays, avec l'importation de 75 machines industrielles et la mise en place effective de 50 unités de production dans divers districts et communes. Réduire la dépendance aux importations en matière de produits de première nécessité est l'un des principaux objectifs annoncés par ce département.