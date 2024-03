Cote d'Ivoire: Déguerpissement de Yopougon-Gesco - 1402 personnes dont 1199 locataires et 203 propriétaires reçoivent individuellement 250 000 Fcfa d'aide

Impactées par l’opération de déguerpissement menée par le District autonome d’Abidjan, 1402 personnes de Yopougon-Gesco dont 1199 locataires et 203 propriétaires, ont reçu chacune 250 000 Fcfa en guise de l’aide au relogement décidée par le gouvernement. Rapportent le Cicg.

La cérémonie de remise de cette aide financière s’est tenue, le jeudi 28 mars 2023, au centre culturel de la commune de Yopougon, en présence des ministres Myss Belmonde Dogo de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique et Amadou Coulibaly de la communication et porte-parole du gouvernement.

Selon Belmonde Dogo, cette somme de 250 000 Fcfa donnée à chaque ménage constitue le premier pas d’un processus de relogement des déguerpis. « Je réaffirme l’engagement du gouvernement à aller jusqu’au terme du processus de relogement de ces populations déguerpies », a-t-elle indiqué.

La ministre a appelé les populations et toutes les parties prenantes à rester unies et solidaires pour soutenir les familles impactées dans le parcours de réinstallation et de reconstruction : « Nous travaillons main dans la main avec les communautés locales pour faciliter ce processus et pour nous assurer que les fonds alloués atteignent les personnes concernées par cette situation ».

%

Quant à Mamadou Touré, il a rappelé la mise en place d’un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. Il a donné l’assurance qu’une solution sera trouvée, dans les semaines à venir, pour les personnes ayant perdu leurs activités génératrices de revenus à cause de cette opération de déguerpissement.

Selon Amadou Coulibaly, l’application de ces mesures d’accompagnement à l’endroit des ménages concernés vient, une fois de plus, restaurer la confiance entre le gouvernement et la population.

Maire de Yopougon, par ailleurs président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo s’est réjoui de cet élan de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble. Il a réitéré sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour cette action qui soulage ses administrés.

Au nom des populations impactées de Gesco, Nomel You Marie a traduit son soulagement et sa reconnaissance à l’Etat : « Aujourd’hui, nos pleurs se transforment en joie. Grâce à cette action du Président de la République, nous pouvons dire que Gesco est ressuscité ».